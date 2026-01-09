ఆటోడ్రైవర్‌ నిజాయితీ

అల్లిపురం: మహిళా ప్రయాణికులు ఆటోలో మరిచిపోయిన నగదు, బంగారంతో ఉన్న హ్యాండ్ పర్స్ను పోలీసుల సమక్షంలో వారికి అప్పగించి ఆరిలోవకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ కామేశ్వరరావు నిజాయితీ చాటుకున్నారు. రైల్వే క్వార్టర్స్కు చెందిన లక్ష్మి, వెంకటి అనే ఇద్దరు మహిళలు గురువారం ఉదయం ఆటోలో ప్రయాణించి డాబాగార్డెన్స్లోని కెనరా బ్యాంకు వద్ద దిగారు. హడావుడిలో తమ వెంట తెచ్చుకున్న పర్స్ను ఆటోలో మరిచిపోయారు. జగదాంబ జంక్షన్కు చేరుకున్న తర్వాత ప్రయాణికులు పర్స్ మరిచిపోయినట్లు డ్రైవర్ కామేశ్వరరావు గుర్తించి, దాన్ని తెరిచి చూశాడు. అందులో రెండు తులాల బంగారం, రూ.20 వేల నగదు, ముఖ్యమైన పత్రాలు ఉన్నట్లు గుర్తించాడు. వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాడు. అనంతరం టూటౌన్ సీఐ బి.అప్పలనాయుడు, ఎస్ఐ ఎ.మన్మధరావు సమక్షంలో బ్యాగును బాధిత మహిళలకు సురక్షితంగా అప్పగించారు. తమ విలువైన వస్తువులను తిరిగి అందించిన ఆటో డ్రైవర్ కామేశ్వరరావుకు బాధిత మహిళలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయన నిజాయితీని నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి అభినందించారు.