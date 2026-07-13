బడ్జెట్‌ లేకుండా జూ అభివృద్ధి కష్టం

ఆరిలోవ: ప్రభుత్వ బడ్జెట్ కేటాయింపులు లేకపోతే జూ పార్కులు అభివృద్ధి చెందడం కష్టమని ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్ సీహెచ్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. మంగళవారం ఆయన నేతృత్వంలోని శాసనసభ కమిటీ విశాఖలోని ఇందిరాగాంధీ జూ పార్కును సందర్శించి, వన్యప్రాణుల సంరక్షణను పరిశీలించింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. కేవలం సందర్శకుల ఆదాయంతోనే జూ నిర్వహణ సాధ్యం కాదన్నారు. జూలో ఏకంగా 82 శాతం సిబ్బంది కొరత ఉండటంపై, 1,404 వన్యప్రాణులకు కేవలం ఒకే వెటర్నరీ వైద్యుడు ఉండటంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కంపెనీల సీఎస్సార్ నిధులు, ఎంపీల నిధులను రాబట్టి విశాఖ, తిరుపతి జూ పార్కులను సింగపూర్ జూ మాదిరిగా తీర్చిదిద్దవచ్చని, దీనిపై సీఎం, అటవీమంత్రితో సమావేశం కానున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం కమిటీ సభ్యులు జూలో మొక్కలు నాటి, వాచ్టవర్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు.కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు కురుగొండ్ల రామకృష్ణ, గొండు శంకరావు, చింతమనేని ప్రభాకర్, వేగేశన నరేంద్రవర్మరాజు, బెండుల తిరుమల నాయుడు, ఎమ్మెల్సీ పాలవలస విక్రాంత్, జూ క్యూరేటర్ జి.మంగమ్మతో పాటు అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
వన్యప్రాణుల పరిరక్షణపై సమగ్ర నివేదిక
మహారాణిపేట: వన్యప్రాణులు, అడవులు, పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించి, అవసరమైతే చట్టాల్లో మార్పులు సూచించేలా ప్రభుత్వానికి సమగ్ర నివేదిక అందజేస్తామని శాసనసభ స్పీకర్, వన్యప్రాణి–పర్యావరణ పరిరక్షణ కమిటీ చైర్మన్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు. కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, కంబాలకొండ అభయారణ్యం, ఇందిరాగాంధీ జూ పార్కు అభివృద్ధికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఉత్తరాంధ్ర ఎంపీల ల్యాడ్స్ ద్వారా ఏటా రూ.3 కోట్లు సమీకరించేందుకు కృషి చేస్తానన్నారు. కలెక్టర్ ఎం. అభిషిక్త్ కిశోర్ మాట్లాడుతూ విశాఖ జూ పార్కు, కంబాలకొండ, బే సిటీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు విశాఖ ఎకనామిక్ రీజియన్ పరిధిలో ఉన్నాయని తెలిపారు. చీఫ్ కన్సర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్టు కాశీ విశ్వనాథరాజు , ఏపీ అసెంబ్లీ కార్యదర్శి ప్రసన్న కుమార్ సూర్యదేవర, వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్ తేజ్ భరత్, జిల్లా అటవీశాఖ అధికారి రవీందర్ దామా, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.
స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు