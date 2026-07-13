ముత్యాల్లాంటి చేతిరాత.. కన్నీటి తలరాత!

తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థిని నిర్మలను వేధిస్తున్న ఐదో దశ కిడ్నీ వ్యాధి
దినసరి కూలీ కుటుంబంపై నెలకు రూ.15–18 వేల వైద్య భారం
చిన్నారి చికిత్సకు దాతల చేయూత కోసం తల్లిదండ్రుల వేడుకోలు
అగనంపూడి: ఆమె నోట్బుక్లో అక్షరాలు ముత్యాల్లా మెరుస్తాయి. కానీ విధి రాసిన తలరాత మాత్రం కన్నీటి చారలతో నిండిపోయింది. తోటి పిల్లల్లాగే ఆడుకోవాల్సిన వయసులో ఐదో దశ కిడ్నీ వ్యాధితో పోరాడుతోన్న చిన్నారి నిర్మలను బతికించుకునేందుకు దాతల చేయూత కోసం తల్లిదండ్రులు అర్థిస్తున్నారు. వివరాలివి. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన పొట్నూరు బంగారయ్య, రమణమ్మ దంపతులు విశాఖకు వలస వచ్చి అగనంపూడి సమీపంలోని పినమడక కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఫార్మాసిటీలో దినసరి కూలీగా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్న వారికి ఇద్దరు సంతానం. వారిలో కుమార్తె నిర్మల స్థానిక జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె చేతిరాత ముత్యాల్లా అందంగా ఉండటంతో పాఠశాలలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. అయితే ఏడాదిన్నర క్రితం ఆమె జీవితాన్ని కిడ్నీ వ్యాధి ఒక్కసారిగా మార్చేసింది.
నిరంతర పోరాటం
చిన్నారి నిర్మలకు తరచూ జ్వరం రావడం, మూత్ర సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తడంతో గతేడాది వైద్యులను సంప్రదించారు. ఐదో దశ కిడ్నీ వ్యాధిగా వైద్యులు నిర్ధారించారు. అప్పటి నుంచి ఆ కుటుంబం తమ బిడ్డ వైద్యం కోసం నిరంతర పోరాటం చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు నిర్మల చికిత్స కోసం కుటుంబం సుమారు రూ.2 లక్షలు ఖర్చు చేసింది. ప్రస్తుతం మందులు, వైద్య పరీక్షలు, పోషకాహారం కోసం ప్రతి నెల రూ.15 వేలు నుంచి రూ.18 వేల వరకు వ్యయం అవుతోంది. దినసరి కూలీగా వచ్చే ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం కుమార్తె వైద్యానికే వెచ్చించాల్సి వస్తోందని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇన్పేషెంట్గా ఆస్పత్రిలో చేరితేనే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తిస్తుందని అధికారులు చెప్పడంతో, ప్రస్తుతం అవుట్పేషెంట్ చికిత్సకు అయ్యే ఖర్చు అంతా కుటుంబమే భరిస్తోంది.
దాతల చేయూత కోసం ఎదురుచూపు
తమ కుమార్తెను దక్కించుకునేందుకు దాతలు చేయూతనందించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. సహాయం చేయాలనుకునే దాతలు 81868 12662, 79013 51582 నంబర్లకు ఫోన్పే ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందించవచ్చని వేడుకుంటున్నారు. చిన్నారి కోసం స్థానిక సర్వహిత చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండగా నిలిచింది. తొలి విడతగా రూ.6 వేలు, రెండో విడతగా రూ.10 వేలు అందించి కొంత ఆసరాగా నిలిచింది.