బీచ్‌ షాక్స్‌ రద్దు చేయాలి

మహిళలకు ఎంపీ భరత్ క్షమాపణాలు చెప్పాలి
బీచ్రోడ్డు: బీచ్ షాక్స్ పేరుతో మద్యం విక్రయాలకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మహిళా సంఘాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద మంగళవారం రౌండ్టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వక్తలు మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ ఆదాయం కోసం ప్రజలను మద్యానికి అలవాటు చేయడం సమంజసం కాదని, జీవో నెం. 362ను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటు ద్వారా విశాఖ బీచ్ను మందుబాబుల అడ్డాగా మార్చొద్దని నినదించారు. బీచ్కు వచ్చే ప్రజలందరినీ తాగుబోతులుగా చిత్రీకరించడం సరికాదని, ‘తాగితే తప్పేంటి’ అనే వ్యాఖ్యలు సమాజానికి, ముఖ్యంగా యువతకు తప్పుదారి చూపేలా ఉన్నాయని విమర్శించారు. మహిళలపై హింస దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతోందని చెప్పి అలాంటి ఘటనలను సమర్థించేలా మాట్లాడడం బాధ్యతారాహిత్యమని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఎంపీ భరత్ మహిళా లోకానికి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పటికే విశాఖలో మద్యం, మత్తు పదార్థాల వినియోగం పెరగడంతో మహిళలు, చిన్నారులపై దాడులు అధికమవుతున్నాయని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బీచ్ ఒడ్డున మద్యం విక్రయాలకు అనుమతిస్తే మహిళలు, విద్యార్థినుల భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం ప్రజాభిప్రాయాన్ని గౌరవించి నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని, లేకుంటే ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. సమావేశంలో ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి వై. సత్యవతి, ఐద్వా రాష్ట్ర నాయకురాలు బి. పద్మ, ఎన్ఎఫ్ఐడబ్ల్యూ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఏ. విమల, పీవోడబ్ల్యూ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు ఎం. లక్ష్మి, సీఎంఎస్ రాష్ట్ర నాయకురాలు లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.