మహారాణిపేట: కేజీహెచ్లో ఓ రోగికి వైద్యులు అరుదైన శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. అత్యాధునిక ఇంటర్వెన్షనల్ పద్ధతిలో కేజీహెచ్లో ఈ తరహా చికిత్స చేయడం ఇదే తొలిసారి. చికిత్స అనంతరం రోగి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో కోలుకోవడంతో మంగళవారం ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసినట్లు సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఐ.వాణి తెలిపారు. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన అప్పలనాయుడు జీర్ణాశయంలో తీవ్ర రక్తస్రావంతో బాధపడుతూ గత నెల 28న కేజీహెచ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగానికి వచ్చారు. ఆస్పత్రిలో చేరే సమయానికి రోగి శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ కేవలం 2 గ్రాములు మాత్రమే ఉంది. గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ ఎల్.ఆర్.ఎస్. గిరినాథ్ నేతృత్వంలో రోగికి ఎండోస్కాపీ, ఇతర స్కానింగ్లు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో రోగికి ‘స్ల్పీనిక్ ఆర్టరీ సూడో అన్యూరిజం’ (గుండె నుంచి ప్లీహానికి రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే ధమని వాపునకు గురై రక్తస్రావం కావడం) ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. అతిగా మద్యం సేవించడం వల్లే ఈ విధమైన అనారోగ్య సమస్య తలెత్తుతుందని వైద్యులు వివరించారు. రోగి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండటంతో ముందుగా 13 యూనిట్ల రక్తాన్ని ఎక్కించారు. అనంతరం ఈ నెల 7వ తేదీన ఎండోస్కాపిక్ అల్ట్రాసౌండ్ మార్గదర్శకత్వంలో ‘కాయిలింగ్, గ్లూథెరపీ’ ద్వారా అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఈ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ అరుదైన చికిత్సను విజయవంతం చేసిన గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ గిరినాథ్, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎన్.శ్రీదేవి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు డాక్టర్ డి.వంశీయాద్, డాక్టర్ టి.మోహన్ వంశీలను కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఐ.వాణి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.