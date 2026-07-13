వీధికుక్కల దాడిలో ఇద్దరు చిన్నారులకు గాయాలు

అగనంపూడి: వీధికుక్కల దాడిలో 85వ వార్డు కొండయ్యవలసకు చెందిన ఇద్దరు చిన్నారులు గాయపడ్డారు. బాధితుల తల్లిదండ్రులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కొండయ్యవలస గ్రామంలోని అంబేడ్కర్ కాలనీకి చెందిన వి.జీవన్కుమార్, ఎం. నేహంత్నాయుడు వీధిలో ఆడుకుంటుండగా ఒక్కసారిగా వీధికుక్కల గుంపు వారిపై దాడి చేసింది. ఈ సమయంలో అక్కడున్న స్థానికులు వెంటనే కుక్కలను తరిమివేయడంతో ప్రమాదం తప్పింది. అయితే ఇద్దరు చిన్నారులకు పలుచోట్ల గాయాలయ్యాయి. వీరిని వెంటనే సమీపంలోని ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ఈ ప్రాంతంలో వీధికుక్కలు గుంపులుగా సంచరిస్తున్నప్పటికీ జీవీఎంసీ ప్రజారోగ్య శాఖ పట్టించుకోవడం లేదని బాధితుల కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఆరోపించారు.