పని ప్రదేశాల్లో భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి

తాటిచెట్లపాలెం: పని ప్రదేశాల్లో భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాధుర్ అధికారులను ఆదేశించారు. జీఎం కార్యాలయంలో విశాఖ, విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్ డివిజన్ల రైల్వే మేనేజర్లు, ఉన్నతాధికారులతో పనిప్రదేశాల్లో భద్రత, ‘రైల్ మదద్’ ఫిర్యాదులపై ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా జీఎం మాట్లాడుతూ, సిబ్బంది అందరూ భద్రతా ప్రోటోకాల్స్ పాటించేలా చూడాలని, వారికి అవసరమైన రక్షణ పరికరాలను అందిస్తూ అధికారులు తరచూ పనులను పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. సురక్షితం కాని పద్ధతులను పూర్తిగా నిషేధించి, బలమైన భద్రతా విధానం ద్వారా రైల్వేను, ఉద్యోగులను, ప్రయాణికులను కాపాడుకోవాలన్నారు. అనంతరం ‘రైల్ మదద్’ పోర్టల్ను సమీక్షిస్తూ.. ప్రయాణికుల ఫిర్యాదులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని, పెండింగ్లు లేకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. ఫిర్యాదుదారుల పట్ల బాధ్యతాయుతంగా స్పందించి, సమస్య పరిష్కారమయ్యాక వారి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవాలని, ప్రయాణికులకు పూర్తి సంతృప్తినిచ్చేలా ప్రతి విభాగం పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు.