క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు బుకీల అరెస్ట్‌

అల్లిపురం: నగర పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి ఆదేశాల మేరకు క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఇద్దరు బుకీలను సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ల ద్వారా బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు వచ్చిన సమాచారంతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు, అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడకు చెందిన పైలా నానాజీ, అన్నమయ్య జిల్లాకు చెందిన మార్కాపురం నవీన్కుమార్లను అదుపులోకి తీసుకుని రిమాండ్కు తరలించారు. నిందితుల నుంచి బెట్టింగ్కు ఉపయోగించిన మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో మరికొంత మంది ప్రధాన బుకీలు, బెట్టింగ్ నిర్వాహకుల వివరాలు గుర్తించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ప్రత్యేక బృందాలతో వారిని త్వరలోనే అరెస్ట్ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు.