షాబాద్: మండల కేంద్రంలోని పహిల్వాన్ చెరువులో గుర్తు తెలియని మృతదేహం లభ్యమైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. షాబాద్ పహిల్వాన్ షావలి చెరువులో మంగళవారం సాయంత్రం గుర్తు తెలియని ఒక పురుషుడి మృతదేహం నీటిపై తేలియాడుతుండడం స్థానికులు గమనించారు. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా అక్కడికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని బయటకు తీయించారు. మృతుడి వయసు సుమారు 50 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉండొచ్చని, తెలుపు రంగు పాయింటు, తెలుపు రంగు చెక్స్ డిజైన్ కలిగిన చొక్కా ధరించి ఉన్నట్లు ఎస్ఐ విజయ్ కుమార్ తెలిపారు. మృతదేహాన్ని చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఉంచామని, ఎవరైనా గుర్తిస్తే తెలియజేయాలని కోరారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
రెడిమిక్స్లో పడి
నుజ్జునుజ్జైన బాలుడి చేయి
అబిడ్స్: రెడిమిక్స్ యంత్రం చక్రాల కింద బాల కార్మికుడి చేయి ఇరుక్కుపోయి నుజ్జునుజ్జు అయ్యింది. బేగంబజార్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇన్స్పెక్టర్ భరత్కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.... ఛత్తీస్ఘడ్కు చెందిన రింకూ(17) ఇటీవలే నగరానికి వచ్చి రెడిమిక్స్ యంత్రం నిర్వాహకుడి వద్ద పని చేస్తున్నాడు. మంగళవారం సాయంత్రం ఎగ్జిబిషన్ గేటు నం.1 వద్ద షెడ్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండగా రెడిమిక్స్ యంత్రం వద్ద పనిచేస్తున్న రింకూ చేయి అందులో ఇరుక్కుపోయి నుజ్జునుజ్జు అయ్యింది. బేగంబజార్ పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని రెడిమిక్స్ యంత్రం నట్లు విప్పి బాలుడి చేయి బయటకు తీశారు. వెంటనే ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాంట్రాక్టర్ రూపేష్తో పాటు సబ్ కాంట్రాక్టర్ పవన్పై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.
పోలీసులపై దాడి
సనత్నగర్: కుటుంబ కలహాలపై డయల్ 100కు వచ్చిన ఫిర్యాదును పరిష్కరించేందుకు వెళ్లిన పోలీసులపై ఓ కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు దాడికి పాల్పడిన సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు.. బేగంపేట పోలీస్స్టేషన్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ ఎన్.నవీన్ ఎస్పీఓ హరిహర సర్కార్తో కలిసి ఈనెల 22న పెట్రోకార్ విధుల్లో ఉన్నారు. పాటిగడ్డ వడ్డెరబస్తీ ప్రాంతంలో కుటుంబ కలహాలు జరుగుతున్నాయంటూ భాగ్య అనే మహిళ నుంచి డయల్ 100కు ఫిర్యాదు అందింది. వెంటనే పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని విచారణ చేపట్టారు. భర్త రాములు(55) మద్యం మత్తులో భార్య భాగ్యపై దాడి చేయడంతో ఆమెకు గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన మహిళను ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తుండగా రాములు కుటుంబసభ్యులు వారి విధులకు ఆటంకం కలిగించారు. రాములు పోలీసులను అసభ్య పదజాలంతో దూషించడమే కాకుండా పదునైన వస్తువుతో కానిస్టేబుల్ నవీన్పై దాడికి ప్రయత్నించాడు. అనంతరం రాములు, అతని కుమార్తె గాయత్రి అలియాస్ తమన్నా, శ్రావణి, నవీన్, భైరవలు కలిసి ఇద్దరు పోలీసులను పట్టుకుని కదలకుండా అడ్డుకున్నారు. శ్రావణి పదునైన పీలర్తో ఎస్పీఓ హరిహర సర్కార్ తలపై పొడవడంతో తీవ్ర గాయమైంది. గ్యాస్ విడుదల చేసి ఇద్దరినీ చంపేస్తామంటూ రాములు బెదిరించాడు. ఐదుగురిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.