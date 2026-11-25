● అనంతగిరికి పోటెత్తిన భక్తులు
● ఘనంగా రథోత్సవం
అనంతగిరి: వికారాబాద్ సమీపంలోని అనంతగిరి గుట్ట అనంతపద్మనాభ స్వామి ఆలయ కార్తీకమాస పెద్ద జాతరను పురస్కరించుకొని మంగళవారం రాత్రి రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. ఉదయం స్వామివారికి అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించారు. పలు గ్రామాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ముందుగా కోనేరులో స్నానాలు ఆచరించి అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆలయ పరిసరాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సేద తీరారు. రాత్రి 7 గంటలకు స్వామివారి కల్యాణోత్సవం వైభవపేతంగా జరిగింది. 10 గంటలకు స్వామివారి రథోత్సవం నిర్వహించారు.