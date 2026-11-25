తాండూరు/బషీరాబాద్: మండలి చీఫ్విప్ పట్నం మహేందర్రెడ్డి మంగళవారం కర్ణాటక వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి శరణ్ ప్రకాష్ పాటిల్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఘన్గాపూర్ పర్యటనలో భాగంగా కలబురిగిలోని మంత్రి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు రాష్ట్రాల సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని అటవీ భూ వివాదాలు, అంర్రాష్ట్ర రహదారుల నిర్మాణం, రవాణా సౌకర్యాల మెరుగుదల తదితర అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. గతంలో మహేందర్రెడ్డి రవాణా శాఖ మంత్రిగా, శఅప్పటి ఆరోగ్యశాఖ మంత్రిగా ఉన్న శరణుప్రకాశ్ పాటిల్ బషీరాబాద్ – కర్ణాటక సరిమద్దు ప్రాంతాల్లో చేసిన అభివృద్ధి పనులను గుర్తు చేసుకున్నారు. కాగ్నా నది జలాల వినియోగం,ఇక్కడ భూములున్న కర్ణాటక రైతులకు తెలంగాణలో రైతు భరోసా, ఇతర సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయని మహేందర్రెడ్డి గుర్తు చేశారు. భవిష్యత్తులో ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి పరస్పర సహకారం అందించుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ ప్రచార కమిటీ సమన్వయకర్త కరణం పురుషోత్తం రావు, బిర్కట్ రఘు, బీదర్ రాజశేఖర్, రవికుమార్ పాల్గొన్నారు.
దత్తత్రేయుడి సన్నిధిలో..
కార్తీక మాస పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని మహేందర్రెడ్డి మంగళవారం కర్ణాటక రాష్ట్రం కలబురిగి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ ఘన్గాపూర్ శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి క్షేత్రాన్ని సందర్శించారు. స్వామివారిని భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.