ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: హెచ్సీజీ 4వ ఎడిషన్ కశ్మీర్– కన్యాకుమారి సైక్లింగ్ బృందానికి వెల్ఫేర్ వేవ్స్ ఫౌండేషన్ మంగళవారం న్యూఢిల్లీలో ఘన స్వాగతం పలికింది. నషా ముక్త్ భారత్, ఆరోగ్యం, పిట్నెస్, జాతీయ ఐక్యత మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక అవగాహన కోసం ఈ సైక్లింగ్ యాత్ర చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు సభావట్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ మాదక ద్రవ్య రహిత భారతదేశానికి ఆరోగ్యవంతమైన, చైతన్యవంతమైన యువతే పునాది అన్నారు. యువత క్రీడలు, విద్య ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిని ఎంచుకునేలా ప్రోత్సహించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రణదీప్రెడ్డి, సామాజిక కార్యకర్త గౌరవ్ పాటిల్ ఆయుష్ గుప్తా, గౌరవ్ టాండన్ పాల్గొన్నారు.