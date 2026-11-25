యాలాల: కాకరవేణి నదిలో ప్రమాదవశాత్తు నీట మునిగి ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన మండలంలోని విశ్వనాథ్పూర్ సమీపంలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగింది. స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. విశ్వనాథ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన మోత్కురి కిష్టప్ప(48) శివసాగర్ దిగువన ఉన్న కాకరవేణి నదిలో ఈతకు వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు నీటమునిగి మృత్యువాతపడ్డాడు. గమనించిన స్థానికులు మృతదేహాన్ని ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు. కాగా కిష్టప్ప మృతికి కాకరవేణి నదిలో ఇసుక తవ్వకాల కోసం తీసిన గుంతలే కారణమని కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చేశారు. సమాచారం అందుకున్న ఎస్ఐ విఠల్రెడ్డి తన సిబ్బందితో ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రమేష్కుమార్, బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు రవీందర్రెడ్డి, బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతుడి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం రూ.25 లక్షల పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మృతుడికి భార్య ఎల్లమ్మతో పాటు ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు ఉన్నారు. ఈ మేరకు యాలాల పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.