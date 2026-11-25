పరిగి: భవనం పైనుంచి దూకి ఓ మహిళ ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఘటన పరిగి పట్టణంలో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. కుల్కచర్ల మండలం అంతారం గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మి పరిగి యాక్సిస్ బ్యాంకు ఎదురు బిల్డింగ్లో తన కుమారుడితో కలిసి ఓ అద్దె ఇంట్లో ఉంటోంది. సాయంత్రం రెండో అంతస్తు నుంచి దూకింది. దీంతో ఆమె తల, కాలుకు గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే పరిగి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం వికారాబాద్కు తరలించారు.
ఆటోను ఢీకొన్న డీసీఎం
వ్యక్తి మృతి
పరిగి: ఎదురుగా వస్తున్న ఆటోను డీసీఎం ఢీకొనడంతో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన పరిగి పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్సై మోహనకృష్ణ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పూడూరు మండల కేంద్రానికి చెందిన మహ్మద్ ఇర్ఫాన్ (30) ఆటో నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. సోమవారం రాత్రి పని నిమిత్తం పరిగికి వచ్చి తిరుగు ప్రయాణంలో పట్టణ సమీపంలో మన్నెగూడ నుంచి పరిగికి వస్తున్న డీసీఎం ఆటోనే బలంగా ఢీకొంది. ఆటోలో ఉన్న ఇర్ఫాన్కు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో చికిత్స నిమిత్తం పరిగి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం తెల్లవారుజామున మృతి చెందాడు. మృతుడి భార్య ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.