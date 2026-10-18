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అక్రమ నిర్మాణాలు సహించేది లేదు

Oct 18 2026 7:39 AM | Updated on Oct 18 2026 7:39 AM

ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్‌: అనుమతులు లేకుండా అడ్డగోలుగా నిర్మాణాలు చేపడితే సహించేది లేదని జీహెచ్‌ఎంసీ విజిలెన్స్‌ ఎస్‌ఐ నందకిషోర్‌ హెచ్చరించారు. ఆదిభట్ల జీహెచ్‌ఎంసీ సర్కిల్‌ పరిధి ఆదిభట్లలోని టీసీఎస్‌ ఎదురుగా అక్రమంగా చేపట్టిన బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు. ఈ సందర్భంగా నందకిషోర్‌ మాట్లాడుతూ..ప్రభుత్వం, జీహెచ్‌ఎంసీ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు కూల్చివేత లు చేపట్టినట్టు తెలిపారు.అనుమతులు జీ ప్లస్‌ టుకు మాత్రమే తీసుకొని నాలుగు,ఐదు అంతస్తుల నిర్మాణాలు చేపట్టడం తగదన్నారు. ఇంటి నిర్మాణం కోసం అనుమతులు తీసుకొని ఏ కంగా కమర్షియల్‌ భవనాలు చేపట్టడం చట్టవిరుద్ధమన్నారు. కార్యక్రమంలో జీహెచ్‌ఎంసీ అ దిభట్ల సర్కిల్‌ టీపీఓ రఘునాథ్‌, జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌ రాకేష్‌,రూపేష్‌, సహాయకులు నరేందర్‌, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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