అక్రమ నిర్మాణాలు సహించేది లేదు

ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: అనుమతులు లేకుండా అడ్డగోలుగా నిర్మాణాలు చేపడితే సహించేది లేదని జీహెచ్ఎంసీ విజిలెన్స్ ఎస్ఐ నందకిషోర్ హెచ్చరించారు. ఆదిభట్ల జీహెచ్ఎంసీ సర్కిల్ పరిధి ఆదిభట్లలోని టీసీఎస్ ఎదురుగా అక్రమంగా చేపట్టిన బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు. ఈ సందర్భంగా నందకిషోర్ మాట్లాడుతూ..ప్రభుత్వం, జీహెచ్ఎంసీ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు కూల్చివేత లు చేపట్టినట్టు తెలిపారు.అనుమతులు జీ ప్లస్ టుకు మాత్రమే తీసుకొని నాలుగు,ఐదు అంతస్తుల నిర్మాణాలు చేపట్టడం తగదన్నారు. ఇంటి నిర్మాణం కోసం అనుమతులు తీసుకొని ఏ కంగా కమర్షియల్ భవనాలు చేపట్టడం చట్టవిరుద్ధమన్నారు. కార్యక్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ అ దిభట్ల సర్కిల్ టీపీఓ రఘునాథ్, జూనియర్ అసిస్టెంట్ రాకేష్,రూపేష్, సహాయకులు నరేందర్, వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు.