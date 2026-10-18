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చెత్త.. విలువైన వనరు

Oct 18 2026 7:39 AM | Updated on Oct 18 2026 7:39 AM

చెత్త.. విలువైన వనరు

సాక్షి, సిటీబ్యూరో: ‘వ్యర్థాలను కేవలం తొలగించాల్సిన పదార్థాలుగా కాకుండా, విలువైన వనరులుగా చూడాలి. వాటి పునర్వినియోగం, రీసైక్లింగ్‌, శాసీ్త్రయ ప్రాసెసింగ్‌కు ప్రాధాన్యమివ్వాలి’ అని పురపాలక పరిపాలన, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్‌ రంజన్‌ సూచించారు. సుస్థిర ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణకు మున్సిపల్‌ అధికారులు ఆధునిక పద్ధతులపై అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌ స్టాఫ్‌ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఆస్కి) ఆధ్వర్యంలో శనివారం నిర్వహించిన ‘సామర్థ్య నిర్మాణ శిక్షణ’ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. పట్టణాల్లో చెత్త సేకరణ, వేరు చేయడం, ప్రాసెసింగ్‌, పునర్వినియోగం వంటి అంశాలను సమర్థంగా అమలు చేయడం ఈ శిక్షణ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు. మల్కాజిగిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఎంఎంసీ), ఆస్కిల మధ్య శిక్షణ, అధికారుల సామర్థ్యాభివృద్ధి, సుస్థిర వ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించి అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. ఎంఎంసీ కమిషనర్‌ టి.వినయ్‌ కృష్ణారెడ్డి, ఆస్కి డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ ఎన్‌.రమేష్‌ కుమార్‌ ఒప్పంద పత్రాలను మార్పిడి చేసుకున్నారు.

జయేశ్‌ రంజన్‌

ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణపై అధికారులకు శిక్షణ

ఎంఎంసీ–ఆస్కి మధ్య అవగాహన ఒప్పందం

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