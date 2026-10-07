వేర్వేరు ఘటనల్లో గృహిణి, బాలిక అదృశ్యం

చేవెళ్ల: వేర్వేరు సంఘటనలో ఓ మహిళ, మరో బాలిక అదృశ్యమయ్యారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. చేవెళ్ల మండలం ఎన్కేపల్లి గ్రామానికి చెందిన కొలగళ్ల శిరీష (22), సుధాకర్ దంపతులు. ఈనెల 4న భర్త కూలి పనులు చేసుకునేందుకు ఉదయం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో భార్య ఇంట్లోనే ఉంది. సాయంత్రం తిరిగి వచ్చిన భర్తకు భార్య కనిపించలేదు. దీంతో ఆమెకోసం చుట్టుపక్కల, బంధువుల వద్ద వెతికిన ఆచూకీ లభించలేదు. దీంతో మంగళవారం చేవెళ్ల పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. తన మేనత్త కుమారుడు గణేశ్పై అనుమానం ఉందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు. పోలీసుల కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ధర్మాసాగర్లో బాలిక ..
మండలంలోని గొల్లపల్లి అనుబంధ గ్రామమైన ధర్మాసాగర్ గ్రామానికి షాజహాన్ ఖాతూన్ భర్త ఔరంగజేబ్ కుటుంబం వలస వచ్చి అద్దెకు ఉంటోంది. ఈనెల 5న సాయంత్రం ధర్మాసాగర్లోని ఇంటిని ఖాళీ చేసి శంకర్పల్లి ప్రాంతానికి మారారు. ఇంట్లో ఉన్న కొన్ని సామాన్లు తీసుకొని శంకర్పల్లికి వెళ్లారు. మరికొన్ని ఇక్కడే ఉండటంతో వాటికోసం ఔరంగజేబ్ సోదరి సబ్రా ఖాతూన్ను (14) ధర్మాసాగర్లోనే ఉంచారు. మంగళవారం మిగతా సామాన్లు తీసుకొని వెళ్లేందుకు ధర్మసాగర్కు రావడంతో సబ్రాఖాతూన్ కనిపించలేదు. ఆమె కోసం వెతికినా ఆచూకీ లభించలేదు. ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ రావడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కొలగళ్ల శిరీష (ఫైల్)
సబ్రా ఖాతూన్ (ఫైల్)