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విధుల్లో నిర్లక్ష్యం సహించేది లేదు

Oct 7 2026 9:14 AM | Updated on Oct 7 2026 9:14 AM

శంకర్‌పల్లి: విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించొద్దని, అలాంటి వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని డీఈఓ వెంకటేశ్వర్లు హెచ్చరించారు. మాజీ మండల విద్యాధికారి సయ్యద్‌ అక్బర్‌ నిధుల గోల్‌మాల్‌ చేశారంటూ గతంలో వార్తలు రాగా.. మంగళవారం రికార్డులు పరిఽశీలిచేందుకు డీఈఓ శంకర్‌పల్లికి వచ్చారు. మొదటగా ఎమ్మార్సీ కేంద్రంలో, తర్వాత ఆయన పని చేసిన జన్వాడ జెడ్పీహెచ్‌ఎస్‌ పాఠశాలల్లో రికార్డులు అడగ్గా.. తమకు ఇవ్వలేదని ప్రస్తుత ఎంఈఓ రవీందర్‌రావు, జన్వాడ ప్రధానోపాధ్యాయుడు దైవాదీనంరెడ్డి బదులిచ్చారు. దీనిపై డీఈఓ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తర్వాత రికార్డులు తన వద్ద ఉంచుకోవడం ఏమిటని, దీనిపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. అనంతరం శంకర్‌పల్లి జెడ్పీహెచ్‌ఎస్‌ బాలుర పాఠశాలలో మూల్యాంకనం చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సిలబస్‌ పూర్తి చేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ రవీంద్‌ రావు, ఏడీ పూర్ణచంద్రరావు, సూపరింటెండెంట్‌ హానీఫ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

రంగారెడ్డి డీఈఓ వెంకటేశ్వర్లు

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