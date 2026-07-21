బిల్లుల పంచాయితీ!

● చేసిన పనులకు డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు: మాజీ సర్పంచ్
● పంచాయతీ కొత్త భవనం స్వాధీనం
● పాత భవనంలో కార్యాలయం నిర్వహణ
బషీరాబాద్: గతంలో చేసిన పనులకు బిల్లులు చెల్లించడం లేదని ఆరోపిస్తూ ఓ మాజీ సర్పంచ్ కొత్తగా నిర్మించిన గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. బకాయి చెల్లిస్తేనే భవనాన్ని అప్పగిస్తానని అధికారులకు తేల్చి చెప్పాడు. ఈ ఘటన మండలంలోని రెడ్డిఘణాపూర్లో చోటుచేసుకుంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఉపాధి హామీ పథకం కింద రూ.20 లక్షల వ్యయంతో అప్పటి సర్పంచ్ వంశీకృష్ణగౌడ్ పంచాయతీ నూతన భవనాన్ని నిర్మించారు. రూ.17 లక్షలు గత ఏడాది అక్టోబర్లో విడుదలయ్యాయి. శ్మశాన వాటిక, సీసీ రోడ్లు, కార్మికుల దుస్తుల కొనుగోలుకు మరో రూ.10 లక్షలు ఖర్చు చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన బిల్లులను కొత్తగా ఎన్నికై న సర్పంచ్ తలారి బసంత్ చెల్లించడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ విషయమై పలుమార్లు సర్పంచ్, ఎంపీడీఓకు వినతిపత్రాలు ఇచ్చినా స్పందించలేదని బాధిత మాజీ సర్పంచ్ చెప్పారు. పంచాయతీ నూతన భవనాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు. దీంతో పాత భవనంలో కార్యాలయాన్ని నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ విషయమై మాజీ సర్పంచ్ వంశీకృష్ణగౌడ్ను వివరణ కోరగా బకాయిలు చెల్లిస్తేనే భవనాన్ని అప్పగిస్తానని తెలిపాడు.
నిబంధనలకు విరుద్ధం
శ్మశాన వాటిక నిర్మాణానికి అప్పటికే ఉపాధి హామీ పథకం కింద నిధులు మంజూరయ్యాయి. అదే పనులకు 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు చెల్లించడం నిబంధనలకు విరుద్ధం. అందుకే ఆ బిల్లులు చెల్లించలేదు. ప్రభుత్వ భవనాన్ని అప్పగించకుండా తన ఆధీనంలో ఉంచుకుని మాపై ఆరోపణలు చేయడం విడ్డూరంగా ఉంది. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి.
– తలారి బసంత్, సర్పంచ్