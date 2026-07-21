ట్రాక్టర్‌ ఢీకొని వ్యక్తి మృతి

పరిగి: ట్రాక్టర్ ఢీకొని ఓ వ్యక్తి మృతి చెందిన సంఘటన మండల పరిధి చింతల్చెరువు సమీపంలో సోమవారం చోటు చేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రంగాపూర్తండాకు చెందిన రాజు(42).. అత్తగారి గ్రామమైన సోమచెరువుతండాకు వెళ్లి, వస్తున్న క్రమంలో లిప్పలబాట తండా సమీపాన పరిగి నుంచి కొడంగల్ వైపు వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ ఎదురుగా వచ్చి బైక్ను ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో రాజు తీవ్ర గాయాలతో మృత్యువాత పడ్డాడు. మృతుడి భార్య శాంతిబాయి ఫిర్యాదు మేరకు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు.
లెక్చరర్ దుర్మరణం
అబ్దుల్లాపూర్ మెట్: ద్విచక్ర వాహనాన్ని లారీ ఢీ కొట్టడంతో ఓ మహిళ దుర్మరణం చెందింది. ఈ సంఘటన అబ్దుల్లాపూర్మెట్ ఠాణా పరిధిలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన ప్రకారం.. పెద్దఅంబర్పేట్ సదాశివ కాలనీలో నివాసం ఉండే వై.శ్రావణి రెడ్డి(34) అబ్దుల్లాపూర్మెట్ బ్రిలియంట్ కళాశాలలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తోంది. సాయంత్రం ఆమె కళాశాల నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్న క్రమంలో లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రగాయాలతో ఆమె అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రి మార్చురీకి తరలించారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.
గడ్డివాము దగ్ధం
కేశంపేట: గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిప్పంటిచడంతో రెండు గడ్డివాములు దగ్ధమయ్యాయి. ఈ ఘటన మండల పరిధిలోని లింగంధనలో చోటుచేసుకుంది. సీఐ నరహరి తెలిపిన ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన నాగిళ్ల నర్సింహ ఆదివారం సాయంత్రం పశువులకు మేత వేసి ఇంటికి వచ్చాడు. సోమవారం తెల్లవారుజామున పొలం వద్దకు వెళ్లడంతో గడ్డివాములు దగ్ధమైతున్నట్లు గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు నాగిళ్ల నర్సింహకు చెందని వంద గడ్డికట్టలు, నాగిళ్ల కృష్ణయ్యకు చెందిన 50 కట్టలు కాలిబూడిదైనట్లు గుర్తించామన్నారు. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.
చేవెళ్ల: సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ లోపు పీఆర్సీ అమలు, పెండింగ్ డీఏలను మంజూరు చేయకపోతే ఉద్యమబాట తప్పదని పీఆర్టీయూ టీఎస్ జిల్లా శాఖ అధ్యక్షుడు సామల మహేందర్రెడ్డి అన్నారు. మండలంలోని జేడ్పీహెచ్ఎస్ బాలికలు, బాలురు, చేవెళ్ల, జెడ్పీహెచ్ఎస్ మల్కాపూర్ పాఠశాలల్లో సోమవారం సభ్యత్వ నమోదు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఉద్యోగుల హెల్త్కార్డులను వెంటనే అమలులోకి తేవాలని, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో పనిచేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ఉపాధ్యాయులకు పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.