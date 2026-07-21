విద్యతో నైపుణ్యం అవసరం

మీర్పేట: ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యతో పాటు నైపుణ్యం ఉంటేనే ఉద్యోగాలు సాధించగలరని జేఎన్టీయూ ప్రొఫెసర్ విష్ణువర్ధన్ సూచించారు. సోమవారం టీఆర్ఆర్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో ఉద్యోగావకాశాలు–ప్లేస్మెంట్లపై టీసీఎస్ హైదరాబాద్ బృందం ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఉద్యోగ అవకాశాలు, పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, ఇంటర్వ్యూ విధానం, సంభాషణా నైపుణ్యాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, వ్యక్తిత్వ వికాసం వంటి అంశాలపై నిపుణులు విద్యార్థులకు సూచనలు ఇచ్చారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ప్రొఫెసర్ విస్ణువర్ధన్, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టలర్ మధుసూదన్ మాట్లాడుతూ.. శిక్షణా కార్యక్రమాలను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకుని నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకుని ఉద్యోగ అవకాశాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. విదేశీ భాషలపై పట్టు సాధిస్తే ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయన్నారు.
జేఎన్టీయూ ప్రొఫెసర్ విష్ణువర్ధన్