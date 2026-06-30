డీఎస్పీ బహిరంగ విచారణ

ధారూరు: మండల పరిధిలోని నర్సాపూర్లో సర్పంచ్ రాజు, కాశీరాం మధ్య భూవివాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో సర్పంచ్ తనను కులం పేరిట దూషించారంటూ కాశీరాం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు సోమవారం వికారాబాద్ డీఎస్పీ అంజయ్య గ్రామానికి వెళ్లి విచారణ చేపట్టారు. గడ్డమీది గంగారం గ్రామానికి చెందిన కొందరు భూవివాదంపై మాట్లేందుకు నర్సాపూర్ సర్పంచ్ బీర్ల రాజును ఆశ్రయించారు. కాంగ్రెస్ నాయకుడు కాశీరాం తనపై దాడి చేయడానికి వీరిని పంపించారని అనుమానించిన సర్పంచ్ కాశీరాంతో పాటు గడ్డమీది గంగారం వారితో గొడవపడ్డాడు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాలు ధారూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాయి. డీఎస్పీ అంజయ్య విచారణ చేపట్టి ఇరువర్గాలపై కౌంటర్ కేసులు నమోదు చేశారని ఎస్ఐ రాఘవేందర్ తెలిపారు.