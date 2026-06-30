కాడెడ్లు కదలాలి.. ఏరువాక సాగాలి

● ఘనంగా ఏరువాక పౌర్ణమి
ఎద్దు లేనిదే ఎవుసం లేదు. దుక్కలు దున్నేందుకు, ఎరువులు, విత్తనాలు తెచ్చేందుకు, గడ్డి మోపులు మోసేందుకు, పంటలు మార్కెట్కు తరలించాలన్నా కాడెడ్లే ప్రధానం. అలాంటి ఎద్దులను రైతులు ప్రతీ ఏడాది ఏరువాక పౌర్ణమి రోజున పూజిస్తారు. ఆదివారం ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా కాడెడ్లను, ఎద్దుల బండ్లను కడిగి రంగులతో సింగారించారు. ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకుని.. ధర్వాజలకు తోరణాలు అలంకరించారు. భక్షాలు తయారు చేసి ఎడ్లకు తినిపించారు. ఆయా గ్రామాల్లోని ఆలయాల్లో ఎడ్లబండ్లను ఊరేగించి ఏరువాక తాడు తెంపిన రైతులు సాగుకు బయలుదేరారు.
– వికారాబాద్ నెట్వర్క్
బొంరాస్పేట: రేగడిమైలారంలో ఏరువాక తోరణం తెంపుతున్న గ్రామపెద్ద
తాండూరు రూరల్: పెద్దేముల్ మండలం ఇందూర్లో..
తాండూరు టౌన్: సాయిపూర్లో ఎడ్ల బండ్ల ఊరేగింపు
పూడూరు: ముస్తాబు చేసిన పశువులతో రైతులు, యువకులు
కుల్కచర్ల: ముజాహిద్పూర్లో ఏఎంసీ చైర్మన్ ఆంజనేయులు, సర్పంచ్ చంద్రభూపాల్
నవాబుపేట: నారెగూడలో..