లేఅవుట్‌ పరిశీలన

శంకర్పల్లి: మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని సింగాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన లేఅవుట్ను మంగళవారం హెచ్ఎండీఏ అసిస్టెంట్ ప్లానింగ్ అధికారి స్వరూప పరిశీలించారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.. సింగాపురం పంచాయతీ (ప్రస్తుతం శంకర్పల్లి మున్సిపాలిటీ)లోని సర్వే నంబర్ 51లో ఉన్న 3.08 ఎకరాల భూమిని కొంతమంది ఓడీఎఫ్ ఉద్యోగులు కలిసి కొనుగోలు చేశారు. 1991–92లో దీన్ని లేఅవుట్గా రూపొందించి, 58 ప్లాట్లుగా మార్చి, జీపీ అనుమతి తీసుకున్నారు. ఈ లేఅవుట్కు శంకర్పల్లి నుంచి సంగారెడ్డి వైపు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉన్న సర్వే నంబర్ 52లో నుంచి దారి ఉంది. ఇందులో అప్పటికే లేఅవుట్ చేసి, 30ఫీట్ల రోడ్డు వేశారు. దీన్నే ప్రధాన మార్గంగా చూపుతూ లేఅవుట్ చేసుకున్న ఓడీఎఫ్ ఉద్యోగులు జీపీ పర్మిషన్ పొందారు. కాలక్రమేణా సర్వే నంబర్ 52లోని రహదారి తమదంటూ కొంతమంది వ్యక్తులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ ప్లాట్లలోకి వెళ్లేందుకు దారిలేకుండా పోయిందని, దీనిపై విచారణ జరపాలని ఓడీఎఫ్ ఉద్యోగులు గత ఆరేళ్లుగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రజాప్రతినిధుల వద్దకు తిరుగుతున్నారు. దీనిపై ఇప్పటికే రెవెన్యూ, మున్సిపల్ సానుకూలంగా స్పందించారని, అయినప్పటికీ సదరు వ్యక్తులు దారి వదలకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని హెచ్ఎండీఏ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో మంగళవారం హెచ్ఎండీఏ అసిస్టెంట్ ప్లానింగ్ అధికారి స్వరూప వచ్చి, పరిశీలించారు. సర్వే నంబర్ 51లో చేసిన వెంచర్కు రోడ్డు ఉందని, దీనిపై లోతుగా అధ్యయనం చేస్తామని తెలిపారు.