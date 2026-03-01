‘ఆహార భద్రత’ పక్కాగా అమలు చేయాలి
హుడాకాంప్లెక్స్: ఆహార భద్రత చట్టం పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని, విద్యార్థులకు నాణ్యమైన పౌష్టికాహారం అందించాలని, ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగాలని రాష్ట్ర ఆహార కమిషన్ చైర్మన్ గోలి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు. శనివారం సరూర్నగర్ మండలంలో క్షేత్రస్థాయి పర్యటన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చౌక ధర దుకాణాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రం, విక్టోరియా మెమోరియల్ రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్, స్కూల్ను కమిషన్ సభ్యులు ఆనంద్, శారద, భారతి, జ్యోతితో కలిసి సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రభుత్వం పాఠశాలలు, అంగన్వాడీల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించేందుకు ప్రణాళికాబద్ధంగా మెనూ రూపొందించిందని, దానికి అనుగుణంగా మధ్యాహ్న భోజనం అందించాలని సూచించారు. ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగాలన్నారు. పేదల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలు అర్హులందరికీ చేరేలా చూడాల్సిన బాధ్యత అధికారులపై ఉందని తెలిపారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ మెనూ ప్రకారం పౌష్టికాహారం అందించాలని, బరువు తక్కువ ఉన్న పిల్లలు, గర్భిణులు, బాలింతలకు కోడిగుడ్లు, పోషకాహారం అందించాలని ఆదేశించారు. స్టాక్ రిజిస్టర్లను సక్రమంగా నిర్వహించాలని జిల్లా సంక్షేమ అధికారికి సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓలు అనంత్రెడ్డి, జగదీశ్వర్రెడ్డి, డీఈఓ సుశీందర్ రావు, జిల్లా వైద్యాధికారి లలితా దేవి, జిల్లా పౌర సరఫరాల అధికారి వనజాత, జిల్లా మేనేజర్ హరీశ్, సంక్షేమ శాఖ అధికారులు రామరావు, రామేశ్వరి దేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు.