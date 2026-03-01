ఎంపీడీఓ తీరుపై నేతల గుస్సా!
పర్వత్పల్లి రోడ్డు పనులపై ఎమ్మెల్యేకు ఫిర్యాదు
బషీరాబాద్: మండల పరిధి పర్వత్పల్లి గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డు తాత్కాలిక మరమ్మతుల పనుల కోసం ఎంపీడీఓ సంపత్ కుమార్ రెండు రోజుల క్రితం స్థానిక సర్పంచ్తో కలిసి పనులు ప్రారంభించగా.. ఇది వివాదాస్పదంగా మారింది. రూ.2 లక్షల నిధులతో చేపట్టిన పనులకు అధికార పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన సర్పంచ్ పాండురంగా రెడ్డిచేత కొబ్బరికాయ కొట్టించి, ప్రారంభించడం జీర్ణించుకోలేక పోతున్నారు. మండల అధికారి రాజకీయనేతగా పనులు చేయించడమేంటని అధికార పార్టీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఇదే విషయమై శనివారం తాండూరు ఎమ్మెల్యే మనోహర్రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పార్టీ కోసం పనిచేసిన తమకు ఎంపీడీఓ చర్యలు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయని వాపోయారు. సదరు అధికారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఎమ్మెల్యే ఆదేశాలతోనే: ఎంపీడీఓ
పర్వత్పల్లి గ్రామానికి వెళ్లే మట్టిరోడ్డు గుంతలుపడి అధ్వానంగా మారింది. దీంతో వాహనాలు నడవని దుస్థితి నెలకొంది. ఆర్టీసీ బస్సు రావడం లేదు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే ఆదేశాల మేరకు యుద్ధప్రాతిపదికన శుక్రవారం మరమ్మతు పనులు ప్రారంభించామని ఎంపీడీఓ సంపత్కుమార్ తెలిపారు. ప్రొటొకాల్లో భాగంగానే సర్పంచ్ పాండురంగారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పీఆర్ ఏఈ యశ్వంత్, గ్రామ కార్యదర్శి మౌనికతో కలిసి పనులు మొదలు పెట్టామని చెప్పారు. తనను రాజకీయాల్లోకి లాగడం భావ్యం కాదన్నారు.