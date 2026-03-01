సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో మెరిసిన ‘అక్షర’ విద్యార్థులు
మొబైల్ మైక్రోస్కోప్ ప్రదర్శనతో ప్రత్యేక అవార్డు
తాండూరు టౌన్: విజ్ఞాన్ వైభవ్ 2.0 సైన్స్ ఎక్స్పో పేరుతో హైదరాబాద్లో శనివారం నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో తాండూరు పట్టణానికి చెందిన అక్షర స్కూల్ విద్యార్థులు మెరిశారు. వారు తయారు చేసిన మొబైల్ మైక్రోస్కోప్ను ప్రదర్శించి, జడ్జిల నుంచి ప్రత్యేక అవార్డు అందుకున్నారు. మైక్రోస్కోప్లో కేవలం ల్యాబొరేటరీలోనే పెట్టి, సూక్ష్మజీవరాశులను పరిశీలించేందుకు వినియోగిస్తుంటారు. అయితే దానిని వెంట తీసుకెళ్లే విధంగా మొబైల్ మైక్రోస్కోప్ను విద్యార్థులు రూపొందించారు. దీంతో ఆ పాఠశాల పదో తరగతి విద్యార్థులు ఆదితి, సంజనా వైష్ణవ్లు.. ఇస్రోలోని నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ ప్రస్తుత డైరెక్టర్, స్పేస్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ ప్రకాష్ చౌహాన్ చేతుల మీదుగా ప్రత్యేక పురస్కారం అందుకున్నారు. వీరికి మార్గదర్శక ఉపాధ్యాయులుగా రవికుమార్, శ్రీకాంత్ కులకర్ణి వ్యవహరించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో కనబరిచిన ప్రతిభను ప్రధానోపాధ్యాయులు మోహనకృష్ణ గౌడ్, యాజమాన్య సభ్యులు ప్రవీణ్, యూనుస్, రవీందర్, శోభారాణి, ఉపాధ్యాయులు అభినందించారు.