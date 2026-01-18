జేఏగా నవీన్కుమార్ యాదవ్
గ్రూప్–3 ఉద్యోగం సాధించిన బొంరాస్పేట వాసి
బొంరాస్పేట: గత నెలలో వెలువడిన గ్రూప్ –3 ఫలితాల్లో మండల కేంద్రానికి చెందిన నవీన్కుమార్యాదవ్ 979 ర్యాంక్ సాధించి జూనియర్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం పొందారు. శనివారం శిల్పకళావేదికలో రాష్ట్ర స్థాయి అధికారుల చేతుల మీదుగా నియామకపత్రం అందుకున్నాడు. హైదరాబాద్ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ గురుకుల విభాగంలో విధుల్లో చేరనున్నారు.
సీనియర్ అకౌంటెంట్గా శ్రీనివాస్
కుల్కచర్ల: చౌడాపూర్ మండలం భజ్యనాయక్ తండాకు చెందిన పీ శ్రీనివాస్ గ్రూప్ –3 పరీక్షల్లో సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఉద్యోగం సాధించారు. శుక్రవారం రాత్రి నగరంలోని శిల్పకళావేదికలో నియామకపత్రం అందుకున్నారు. తాండూరు ట్రెజరీ కార్యాలయలంలో బాధ్యతలు తీసుకోనున్నారు.