రూ.2.20 లక్షల అపహరణ
తాళం వేసిన ఇంట్లో చోరీ
కేశంపేట: తాళం వేసి పండుగకు ఊరెళ్లిన వారి ఇంట్లో దొంగలు పడి నగదు దోచుకెళ్లిన సంఘటన మండల కేంద్రంలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు, బాధితుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన బైకని శ్రీశైలం డ్రైవింగ్ చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. ఇటీవల ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టి అందుకు అవసరమైన నగదును తెలిసిన వ్యక్తుల వద్ద అప్పుగా తెచ్చి పెట్టారు. అందులో నుంచి కొంత నగదు ఇంటి నిర్మాణానికి ఉపయోగించగా మిగిలిన రూ.2.20 లక్షలను ఇంట్లో బీరువాలో భద్రపరిచారు. ఈ నెల 12న డ్రైవింగ్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీశైలం వెళ్లగా అదే రోజు సాయంత్రం అతడి భార్య నిర్మల తన తల్లిగారి ఊరైన ఘనపురానికి వెళ్లారు. అయితే ఇంటి వెనుకవైపు నుంచి గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ప్రవేశించి బీరువా తెరిచి అందులో ఉన్న నగదును దొంగిలించారు. సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత నిర్మల శుక్రవారం సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చారు. బీరువాలో ఉన్న నగదు లేకపోవడంతో భర్తకు విషయాన్నిన తెలియజేశారు. దీంతో శ్రీశైలం శనివారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకోని దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్టు సీఐ నరహరి తెలిపారు.