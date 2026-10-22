తిరుపతి సిటీ: ఎస్వీయూ అంతర్ కళాశాల బ్యాడ్మింటన్ పోటీల్లో ఫిజిక్స్ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థి పి ధనుష్కుమార్ అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరచి విజేతగా నిలిచి జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపికయ్యాడు. ఈ సందర్భంగా విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ బీ.దేవప్రసాదరాజు విద్యార్థిని అభినందించారు. వీసీ టాటా నర్సింగరావు, రెక్టార్ చెండ్రాయుడు, రిజిస్ట్రార్ భూపతినాయుడు, అధ్యాపకులు ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థి ధనుష్ను అభినందించారు.
ఫైనాన్షియల్ ఇన్ క్లూజన్పై అవగాహన
తిరుపతి సిటీ: శ్రీ పద్మావతి మహిళా డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలో వైస్ ప్రిన్సిపల్ సాయికుమారి అధ్యక్షతన ఫైనాన్సియల్ ఇన్ క్లూజన్ (ఆర్థిక సమ్మిళితత్వం) అనే అంశంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా ఆర్బీఐ మేనేజర్ రామకృష్ణ హాజరై మాట్లాడుతూ దేశంలోని ప్రతిఒక్కరికీ తక్కువ ఖర్చుతో సులభంగా బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు అందించడమే ఆర్బీఐ ప్రధాన ఉద్దేశమన్నారు. పొదుపు, రుణ సదుపాయాలు, బీమా, పెన్షన్, డిజిటల్ చెల్లింపులు ఏ విధంగా పొందాలో విద్యార్థినులకు అవగాహన కల్పించారు. సైబర్ క్రైమ్ జరిగినప్పుడు వెంటనే 1930 నంబర్కు సమాచారాన్నందించి డబ్బులు తిరిగి పొందవచ్చని తెలిపారు. డీజీఎం అనంతి, గుంటూరు రవికుమార్, బ్యాంకు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
జాతీయ అథ్లెటిక్స్ పోటీలకు ఎంపిక
తిరుపతి సిటీ: ఇటీవల ఏలూరు జిల్లా డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ గురుకులంలో జరిగిన 70వ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ అండర్–19 విభాగంలో అంతర్ జిల్లా బాలబాలికల అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో 6 కి.మీ పరుగు పందెంలో ఎస్వీ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థి చిరుతపల్లి తిమ్మప్ప స్వర్ణపతకం సాధించాడు. అదేవిభాగంలో 3 కి.మీ పరుగు పందెంలో కాంస్య పతకం సాధించి రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధించాడు. ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ సి ప్రకాష్బాబు విద్యార్థి తిమ్మప్పను అభినందిస్తూ టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న జూనియర్ కళాశాలలో అకడమిక్ విద్యతో పాటు క్రీడలను ప్రొత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు.
శ్రీవారి వైద్య సేవలో
డాక్టర్ సిద్ధార్థ్
తిరుపతి తుడా: స్విమ్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న శ్రీవారి వైద్య సేవ కార్యక్రమంలో భాగంగా బెంగళూరులోని ప్రముఖ నారాయణ హృదయాలయ ఆసుపత్రికి చెందిన అనస్థీషియాలజీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సిద్ధార్థ్ ఈనెల 12 నుంచి మూడు రోజుల పాటు రోగులకు ఉచిత సేవలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా స్విమ్స్ సంచాలకులు డాక్టర్ జగదీష్ మాట్లాడుతూ వైద్య వృత్తి అనేది కేవలం ఒక ఉద్యోగం లేదా వృత్తిపరమైన బాధ్యత కాదని, అది మానవతా విలువలతో కూడిన పవిత్రమైన సేవ అని పేర్కొన్నారు.
ఆటో డ్రైవర్ల మధ్య గొడవ
తిరుపతి క్రైం: తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలోని ఆర్ఎస్–1 (మెయిన్) గేటు వద్ద ఆటో డ్రైవర్ జి.బాలాపై మరో ఆటో స్టాండ్కు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ ఆనంద్ దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనపై తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్న్లో కేసు నమోదైంది. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం.. జి.బాలా ముగ్గురు కర్ణాటక యాత్రికులను అలిపిరి మెట్ల మార్గం వద్దకు తీసుకెళ్తుండగా, మద్యం మత్తులో ఉన్న ఆనంద్ అతని ఆటోను అడ్డగించి బాడుగ విషయంలో గొడవకు దిగాడు. అనంతరం బాలాను ఆటో నుంచి కిందకు లాగి, చొక్కా చింపి దాడి చేశాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.