రాపూరు టీడీపీలో అంతర్గత పోరు
సాక్షి, ట్కాస్ ఫోర్స్: రాపూరు సర్పంచ్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా కోటి నాయుడును ప్రకటించాలంటూ ఆయన వర్గం వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే కురుగొండ్ల రామకృష్ణను అడ్డుకున్న ఘటన మండల కేంద్రమైన రాపూరులో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాలు.. మండల కేంద్రమైన రాపూరులోని షాదీ మందిర్ వద్ద మంగళవారం మండల స్థాయి నాయకుల అభ్యర్థుల ఎంపికపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాపూరు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా కోటి నాయుడును ప్రకటించాలంటూ ఎమ్మెల్యే కురుగొండ్ల రామకృష్ణ వద్ద ఆయన వర్గీయులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఆయన బయటకు వచ్చి కారు ఎక్కే సమయంలో కూడా కారుకు అడ్డుతగిలి నిరసన చేపట్టారు. తాము పార్టీ కోసం అహర్నిశలు కష్టపడ్డామని, తమకే రాపూరు సర్పంచ్ పీఠం దక్కాలని నినదించారు. రాపూరులో ప్రస్తుతం చెన్ను వర్గం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు కోటి నాయుడు వర్గం బయటకు రావడంతో రాజకీయం రంజుగా మారింది. ఎమ్మెల్యే ఆ రెండు వర్గాల్లో ఎవరికి మద్దతు ఇస్తారో వేచి చూడాల్సి ఉంది.
అతిథి గృహం వద్ద
పాము కలకలం
తిరుమల : తిరమలలోని అతిథిగృహం వద్ద భారీ జెర్రిపోతు కలకలం సృష్టించిన ఘటన మంగళవారం చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. స్థానిక స్పెషలైప్ అతిథిగృహం వద్ద పాము వచ్చినట్లు స్థానికులు సమాచారం ఇవ్వడంతో అక్కడకు చేరుకున్న అటవీ ఉద్యోగి భాస్కర్యుడు ఏడు అడుగుల జెర్రిపోతును చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. అనంతరం దాన్ని అవ్వాచ్చారి కోనలో విడిచిపెట్టారు.
ఎస్వీయూలో మందుబాబుల వీరంగం
తిరుపతి సిటీ : ఎస్వీయూలో మందుబాబులు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. ద్విచక్ర వాహనాలపై హల్చల్ చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా రాత్రివేళల్లో విపరీతమైన వేగంతో బైక్లను నడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మూగజీవాల ప్రాణాల మీదకు తెస్తున్నారు. మంగళవారం రాత్రి కొందరు మందుబాబులు బైక్పై అతివేగంగా వెళుతూ రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఓ కుక్కను తొక్కించేశారు. దీంతో అది తీవ్రంగా గాయపడింది. అదే సమయంలో అక్కడకి వచ్చిన పలువురు విద్యార్థులు ఆ శునకానికి ప్రథమి చికిత్స అందించారు. సెక్యూరిటీ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే మందుబాబులు ఇష్టారాజ్యంగా వర్సిటీ ప్రాంగణంలో తిరుగుతున్నారని, ఇలాంటి ఘటనలు ప్రతిరోజూ జరుగుతున్నాయని విద్యార్థులు మండిపడ్డారు.