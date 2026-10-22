తిరుపతి అన్నమయ్యసర్కిల్: టీటీడీ పరిధిలోని పలు కీలక విభాగాల్లో సమ్మెలు నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. 1971 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యవసర సేవల నిర్వహణ చట్టం యస్మా నిబంధనల ప్రకారం సమ్మె నిషేధం మరో ఆరు నెలలు పొడగించినట్లు జి.ఓ ఆర్.టి నం.2016 జారీ చేసింది. ఈ నెల 24 నుంచి 2027 మే 23వ తేదీ వరకు సమ్మె నిషేధం అమలులో ఉంటుందని పేర్కొంది. గతంలో ఏప్రిల్ 13న ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల జీవో 540 ప్రకారం ఆరు నెలల నిషేధిత గడువు డిసెంబర్ 23తో పూర్తి కానుంది.
సర్పంచ్ స్థానాలకు
3,261 నామినేషన్లు
తిరుపతి అర్బన్: జిల్లాలోని తొలి విడత 16 మండలా ల పరిధిలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ మంగళవారంతో ముగిసింది. యిందులో 19 పంచాయతీల్లో ఒక్కొక్క నామినేషన్ మాత్రమే దాఖలైంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 404 పంచాయతీలకు 3,261 మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. అత్యధికంగా ఏర్పేడు మండలంలో 374 మంది నామినేషన్లు వేయగా, అత్యల్పంగా పెనగలూరు మండలంలో 100 నామినేషన్లు వేశారు. అలాగే 23 వార్డులకు ఒక్క నామినేషన్ కూడా వేయలేదు. 1,405 వార్డులకు ఒక్కొక్క నామినేషన్ మాత్రమే వేశారు. జిల్లాలో మొదటి విడతలో 3,684 వార్డు సభ్యులకు 7,088 మంది నామినేషన్లు వేశారు. అత్యధికంగా రేణిగుంట మండలంలో 654 మంది నామినేషన్లు వేయగా, అత్యల్పంగా నాగలాపురంలో 282 మంది నామినేషన్లు వేశారు.
వృద్ధుడి అదృశ్యం
తిరుపతి క్రైం : చిత్తూరు జిల్లా, వేదమరి మండలం, బుడుగుపెంట గ్రామానికి చెందిన వరదరాజులు (60) మంగళవారం అదృశ్యమయ్యారు. ఆయన తండ్రి పేరు దివంగత మునిరాజు. నీలం రంగు టీషర్టు, నీలం రంగు లుంగీ ధరించి ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలియక కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వరదరాజుల ఆచూకీ తెలిసిన వారు సమీప పోలీస్ స్టేషన్న్కు సమాచారం అందించాలని కోరుతున్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి వృద్ధుడు కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.