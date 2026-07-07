1బీ అడంగల్‌ ఇవ్వలేదు

నేను బ్యాంకులో వ్యవసాయ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. వారు 1బీ అడంగల్ తీసుకురమ్మని చెప్పారు. దీంతో చిన్న పాండూరు గ్రామ సచివాలయంలో దరఖాస్తు చేశాను. అక్కడ హైసెక్యూరిటీ పేపర్లు లేనందువల్ల 1బీ అడంగల్ కాపీలను ఇవ్వలేమని సచివాలయ సిబ్బంది చెప్పారు. నాలుగు రోజులు చూసినా ఫలితం లేకపోవడంతో వరదయ్యపాళెంలోని ప్రైవేటు మీసేవా కేంద్రంలో 1బీ అడంగల్ కాపీలు తీసుకున్నాను. – కె.మాధవయ్య,
చిన్న పాండూరు, వరదయ్యపాళెం
గ్రామ సచివాలయాల్లో సేవలు నిర్వీర్యం
గతంలో సచివాలయంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న గంటల వ్యవధిలో సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చేవారు. నేడు సచివాలయ వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా సచివాలయంలో ధ్రువీకరణ పత్రాలకు ఎంతో కీలకమైన హైసెక్యూరిటీ పేపర్లు ప్రభుత్వం నుంచి సరఫరా లేని కారణంగా సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వలేకపోతున్నామని చెప్పడం సిగ్గుచేటు. గొప్పలు చెప్పుకునే ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఎంతో అవసరమైన వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేయడం దారుణం. – కుమారస్వామి,
రామలక్ష్మమ్మకండ్రిగ, వరదయ్యపాళెం