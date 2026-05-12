కాలువ..‘విలవిల’

అరుగురు తమ్ముళ్లు రూ.అర కోటి భోజ్యం కాలువ భూమిలో యథేచ్ఛగా అక్రమ నిర్మాణాలు అక్రమ నిర్మాణానికి అండగా రెవెన్యూ అధికారులు
ఆరుగురు తమ్ముళ్లు.. రూ.అరకోటి విలువ చేసే కాలువపై కన్నెశారు. దాన్ని పూడ్జి వేసి నిర్మాణాలు చేపట్టారు.. అడిగిన వారికి అంగన్వాడీ కేంద్ర భవనం అని చెప్పారు.. తీరా విచారణ జరిపితే అది అబద్ధమని తేలింది. గ్రామస్తులు రెవెన్యూ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.. ఆ తరువాతే నిర్మాణ పనులు వేగం పెరిగాయి.. విక్రయానికి ఆ కట్టడాలు సిద్ధమయ్యాయి.
సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్: తిరుపతి రూరల్ మండలం గాంధీపురం పంచాయతీ పరిధిలోని సర్వే నంబర్ 14, 16లో సుమారు 60 అంకణాల కాలువ భూమిని అదే పంచాయతీకి చెందిన ఆరుగురు తెలుగు తమ్ముళ్లు కబ్జా చేశారు. కబ్జా చేసిన స్థలం విలువ ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర ప్రకారం సుమారు రూ.అరకోటి పలుకుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆక్రమిత కాలువ పోరంబోకు భూమిలో గోడలు నిర్మిస్తుండగా అక్కడ ఎవరు కడుతున్నారు? ఎందుకు కడుతున్నారు? అని గ్రామంలో ఎవరు అడిగినా ఒక్కోసారి ఒక్కో సమాధానం చెబుతున్నారు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన గ్రామస్తులు గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలోని కార్యదర్శిని కలసి గ్రామంలో అంగన్ వాడీ భవనం నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇచ్చారా? అని ఆరా తీయగా అలాంటిదేమీ లేదని సమాధానం రావడంతో ఆ భూమిని అడ్డగోలుగా అమ్మేస్తున్నట్టు నిర్ధారణకు వచ్చారు. దీంతో ఆక్రమిత స్థలంలో కడుతున్న అక్రమ కట్టడాలను నిలుపుదల చేయాలని అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేయగా అక్రమ కట్టడాలను ఆపాల్సిన అధికారులు ఆక్రమణదారులతో చేతులు కలిపి పనులు శరవేగంగా పూర్తి చేసేయాలని సూచించినట్టు సమాచారం. అందులో భాగంగానే అధికారులకు గ్రామస్తులు ఫిర్యాదు చేసిన తరువాత పనుల్లో వేగం పెరగడం, అధికారులు స్పందించకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు తావిస్తోంది. అక్రమంగా నిర్మాణాలు సాగుతున్న ఆ స్థలం శ్రీపద్మావతీ మహిళా యూనివర్సిటీ రహదారికి అతి సమీపంలో ఉన్నందున రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు బేరాలు రావడం, రూ.50 లక్షలకు రూపాయి కూడా తగ్గేది లేదని తమ్ముళ్లు తేల్చి చెబుతున్నట్టు సమాచారం. ఇంత జరుగుతున్నా రెవెన్యూ అధికారులు మాత్రం అటువైపు కన్నెత్తి చూడటం లేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. గ్రామస్తుల ఒత్తిళ్లతో సర్వే చేసి ఆ భూమి కాలువదేనని తేల్చినప్పటికీ అక్కడ జరుగుతున్న అక్రమ నిర్మాణ పనులను మాత్రం ఆపకపోవడంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.