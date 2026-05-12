28న జరగాల్సిన పరీక్షలు వాయిదా

తిరుపతి సిటీ: బక్రీద్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈనెల 28వ తేదీన జరగాల్సి ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు వచ్చే నెల 5వ తేదీకి వాయిదా వేసినట్లు ఆర్ఐఓ రాజశేఖర్రెడ్డి తెలిపారు. ఈనెల 28వ జరగాల్సిన ఫస్ట్ ఇయర్ ఎకనామిక్స్, ఒకేషనల్ బ్రిడ్జి కోర్సులకు సంబంధించిన మాథ్స్, బయోలజీ, అలాగే సెంకడ్ ఇయర్ మ్యాథ్స్, ఒకేషనల్ కోర్సులకు సంబంధించిన మ్యాథ్స్, బయోలజీ పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయన్నారు.
సప్లమెంటరీ పరీక్షలకు 94.63 శాతం హాజరు
జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు రెండో రోజైన శుక్రవారం ప్రశాంతంగా జరిగాయి. 52 పరీక్ష కేంద్రాలల్లో ఉదయం 9 నుంచి 12 గంటల వరకు జరిగిన ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లిష్ పరీక్షకు 10,829 మంది హాజరుకావాల్సి ఉండగా 10,248 మంది హాజరయ్యారని, దీంతో 94.63శాతం హాజరు నమోదైందని ఆర్ఐఓ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అలాగే మధ్యాహ్నం 2.30 నుంచి 5.30 గంటల వరకు జరిగిన సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లిష్ లాంగ్వేజ్ పరీక్షకు 3,794 మందికి గాను 3,299 మంది పరీక్షకు హాజరయ్యారని, దీంతో 86.95శాతం హాజరు నమోదైనట్లు తెలిపారు. శనివారం రెగ్యులర్, బ్యాక్లాగ్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు హిస్టరీ, బోటని పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు
వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ ‘డిప్లొమా’ ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు
చంద్రగిరి: తిరుపతి వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో 2026–27 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రవేశాల కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తునట్లు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ వి. చంద్రిక శుక్రవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. పదో తరగతి ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు వ్యవసాయ డిప్లొమా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు అర్హులని పేర్కొన్నారు. ఆన్లైన్ ద్వారా www.angrau.ac.in ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆమె తెలిపారు. మే 31 రాత్రి 12 గంటల లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ విద్యార్థులు రూ.400, ఇతరులు రూ. 800 ఆన్లైన్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందన్నారు. పదో తరగతి విద్యార్థులు అర్హులని, ఓపెన్ స్కూలు, ఇన్స్టెంట్ ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులు, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు కూడా అర్హులని, ఇంటర్ పాస్ అయిన విద్యార్థులు అనర్హులని ఆమె స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థి దరఖాస్తు చేరుకునే సమయానికి వయస్సు 22 ఏళ్లలోపు ఉండాలని తెలిపారు. విద్యార్థినీ, విద్యార్థులకు వేర్వేరుగా హాస్టల్ వసతి, నాణ్యమైన భోజన సదుపాయం కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. వివరాలకు 0877 2249909, 85018 80111 నంబర్లలో సంప్రదించాలని ఆ ప్రకటనలో కోరారు.
టీటీడీకి
రూ.10 లక్షలు విరాళం
తిరుమల: బెంగళూరుకు చెందిన తరుణ్ గౌడ అనే భక్తుడు టీటీడీ వేంకటేశ్వర విద్యాదాన ట్రస్టుకు శుక్రవారం రూ.10,10,001 విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ మేరకు తిరుమలలోని అదనపు ఈఓ క్యాంపు కార్యాలయంలో అదనపు ఈఓ సీహెచ్.వెంకయ్య చౌదరికి విరాళం డీడీని అందజేశారు.
డ్రైనేజీ పనులు చేపట్టండి
తిరుపతి అర్బన్: జాతీయ రహదారి–71 విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా తిరుపతి రూరల్ మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో డ్రైనేజీ పనులు చేపట్టాలని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం ఆయన కలెక్టరేట్లోని తమ చాంబర్లో జిల్లా ఆర్డబ్ల్యూఎస్, పంచాయతీ, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, తుడా, సంబంధిత శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తిరుచానూరు ఫ్లైఓవర్ నుంచి దామినేడు వరకు జాతీయరహదారి పనుల్లో భాగంగా డ్రైనేజీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్నారు. అలాగే సి మల్లవరం క్రాస్ నుంచి దామినేడు హౌసింగ్ కాలనీ వరకు పేరూరు సఫ్లై చానల్ నిర్మాణం, రామానుజపల్లి జాతీయ రహదారి సమీపంలోని కాలనీలో డ్రైనేజీ సమస్యలకు పరిష్కారానికి వారంలోపు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి పంపాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఈఈ నరేంద్ర కుమార్, జిల్లా పంచాయతీ అధికారి సుశీలాదేవి, ఇరిగేషన్ ఈఈ వెంకటేశ్వర ప్రసాద్, తుడా ఎస్ఈ రవీంద్ర, కార్పొరేషన్ ఎస్ఈ శ్యాంసుందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.