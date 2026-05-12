మామిడి కొను‘గోడు’ పట్టదా.. బాబూ!

తిరుపతి అర్బన్: మామిడికి గిట్టుబాటు ధర ఏదీ చంద్రబాబు అని రైతులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా చెరుకు సాగుకు పెట్టిన పేరుగా ఉండేది. అయితే ప్రభుత్వం కుంటిసాకులు చెప్పి..చక్కర కర్మాగారాలు వరుసగా మూసి వేయడంతో రైతులు చెరుకు సాగుకు స్వస్తి పలికారు. అలాగే ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా వేరుశనగ పంటకు ప్రసిద్ధి. అయితే సబ్సిడీ విత్తనాలు ఇవ్వకపోవడంతోపాటు పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించకపోవడంతో ప్రస్తుతం సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అదే బాటలో మామిడి సాగు నడుస్తుందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రెండేళ్లుగా గిట్టుబాటు లేక రైతులు తిప్పలు పడుతున్నారు. తిరుపతి జిల్లాలో 48,300 మెట్రిక్ టన్నుల గుజ్జు నిల్వలు(పల్ఫ్) ఉండడంతో ఫ్యాక్టరీలు కొత్తగా కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు. దీంతో ఈ ఏడాది వచ్చే మామిడి పంట ఏమి చేయాలని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు కోడిగుడ్డు, మధ్యాహ్న భోజనంతోపాటు మామిడి పండ్లు కూడా అందిస్తే డిమాండ్ పెరుగుతుందని రైతులు భావిస్తున్నారు. ‘ఒకప్పుడు ‘ఫలరాజు’గా వెలిగి, రాయలసీమ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన మామిడి పంట నేడు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా రైతు కన్నీటికి కారణమవుతోందని ఆందోళన చెందుతున్నారు.