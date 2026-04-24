తిరుపతి ఎడ్యుకేషన్ : ఎస్వీ యూనివర్సిటీ క్రీడా మైదానంలో గురువారం డీఎస్ఏ ఆధ్వర్యంలో ఫుట్బాల్ బాలబాలికల జిల్లా జట్లు ఎంపిక పోటీలను నిర్వహించారు. ముఖ్యఅతిథిగా శాప్ బోర్డు సభ్యురాలు ఈ.రజిని పాల్గొని, ఎంపిక పోటీలను ప్రారంభించారు. ఈ పోటీలకు జిల్లా నుంచి సుమారు 150 మందికి పైగా క్రీడాకారులు హాజరయ్యారు. ఈ ఎంపిక పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులను బాలబాలికల జిల్లా జట్లకు ఎంపిక చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నెల 28 నుంచి 30వ తేదీ వరకు అనంతపురంలో నిర్వహించనున్న రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో ఆయా జట్లు పాల్గొననున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీఎస్డీఓ ఎన్.శశిధర్, పుట్బాల్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి రెడ్డెప్పరెడ్డి, కోచ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు.