నిజాలు తొక్కి పెట్టే యత్నం?

ఎస్వీయూ రెక్టార్పై ఆరోపణలు
తిరుపతిసిటీ: ఎస్వీయూ రెక్టార్పై మహిళా ప్రొఫెసర్ చేసిన ఆరోపణలకు సంబంధించి నియమించిన నిజనిర్ధారణ కమిటీతో ఎలాగైనా నిజాలను తొక్కిపెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఎస్వీయూలో పాలన అస్తవ్యస్థమైందని, కీలక పదవులలో ఉన్న అధికారులు పరిధి దాటి విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తిస్తూ వర్సిటీకి మచ్చ తెచ్చేలా ప్రవర్తిస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇటీవల రెక్టార్ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తిపై ఓ మహిళా ప్రొఫెసర్ చేసిన ఆరోపణలే ఇందుకు నిదర్శనం. రెక్టార్ తనపై వ్యవహరించిన తీరు దారుణమని వర్సిటీ వీసీ టాటా నర్సింగరావుకు ఇటీవల మహిళా ప్రొఫెసర్ ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ విషయాన్ని వీసీ సీరియస్ తీసుకుని వాస్తవాలను వెలికితీసేందుకు 15మందితో కమిటీ అగైనెస్ట్ సెక్సువల్ హరాష్మెంట్ అండ్ కంప్లైంట్ ఇన్ గ్రీవెన్స్ (క్యాష్ అండ్ సీజీ) పేరుతో నిజనిర్ధారణ కమిటీని నియిమించారు. వీసీ ఆదేశాల మేరకు ఈనెల 27వ తేదీకి కమిటీ పూర్తి స్థాయి విచారణ చేపట్టి నివేదిక సమర్పించాలని, ఈనెల 20వ తేదీన రిజిస్ట్రార్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా తనపై వచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా విచారణ కమిటీని నియమించడంపై రెక్టార్ ఒకింత అసహనానికి గురై అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చేప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నట్లు విద్యార్థి సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
ఆయన్ని తక్షణం తొలగించాలి
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రెక్టార్ను విధులకు దూరంగా ఉంచి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వైస్సార్సీపీ ఎస్వీయూ విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు ప్రేమ్కుమార్ డిమాండ్ చేశారు. గురువారం వర్సిటీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రెక్టార్ హోదాలో ఉన్న వ్యక్తిపై మహిళా ప్రొఫెసర్ చేసిన ఆరోపణలపై నిజనిర్థారణ కమిటీ వాస్తవాలు తేల్చాలని కోరారు. సరస్వతీ నిలయంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం దారుణమన్నారు. వీసీ నియమించిన క్యాష్ అండ్ సీజీ కమిటీ విచారణ చేసి నివేదిక సమర్పించే వరకు ఆయన్ని విధులకు దూరంగా ఉంచాలని డిమాండ్ చేశారు. వర్సిటీలో ఇప్పటికే ఆయన వీసీ ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను మార్పు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, ఆయనను పదవిలో కొనసాగిస్తే వాస్తవాలను తొక్కిపెట్టి బాధితులను బెదిరించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ఆయనను తొలగించకుంటే ఐక్య విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పోరాటం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
క్యాష్ పదాన్ని తొలగించి సీజీగా మార్చే యత్నం!
నిష్పక్షపాతంగా రెక్టార్పై విచారణ జరిగిపి నివేదిక ఇవ్వాలని నియమించిన క్యాష్ అండ్ సీజే కమిటీ పేరు మార్చేందుకు రెక్టార్ తన అస్త్రశస్త్రాలను ఉపయోగించి అధికారులపై ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ విషయంపై రిజిస్ట్రార్, వీసీలను ఆయన నిలదీసి క్యాష్ అనే పదాన్ని తొలగించి కేవలం కంప్లైంట్ ఇన్ గ్రీవెన్స్గా మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. రెక్టార్ పదవిలో ఆయన్ని కొనసాగిస్తూ కమిటీని నియమించి విచారణ చేపట్టమనడం హ్యాస్పదమని విద్యార్థి నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఎలాగైనా నిజాలను తొక్కిపెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఇందులో భాగంగానే గురువారం వర్సిటీలో పెద్ద ఎత్తున ఆయన అధికారులతో కలసి సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. విచారణ పూర్తయ్యే వరకు రెక్టార్ను విధులకు దూరంగా ఉంచాలని, లేనిపక్షంలో ఫిర్యాదు చేసిన మహిళా ప్రొఫెసర్కు న్యాయం జరగదని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.