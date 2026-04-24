 వేడుకగా మహా కుంభాభిషేకం
Sakshi News home page

Trending News:

వేడుకగా మహా కుంభాభిషేకం

Apr 24 2026 7:26 AM | Updated on Apr 24 2026 7:26 AM

ఏర్పేడు: భారతదేశపు తొలి శివాలయంగా ప్రసిద్ధి గాంచిన ఏర్పేడు మండలం గుడిమల్లంలోని శ్రీ ఆనందవల్లీ సమేత పరశురామేశ్వర స్వామి దేవస్థాన పునరావర్తన జీర్ణోద్ధారణ అష్టబంధన మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవం వేడుకగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి పుష్పగిరి పీఠాధిపతులు జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీవిద్యానృసింహ భారతీస్వామి పాల్గొని మహా కుంభాభిషేక మహోత్సవాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్‌, ఎస్‌పీ సుబ్బరాయుడు, శ్రీకాళహస్తి ఆర్డీఓ భానుప్రకాష్‌రెడ్డి పాల్గొని స్వామి,అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. ఉదయం అభిషేకాలతో మొదలైన పూజలు మహా పూర్ణాహుతి, యాత్రాదాన సంకల్పం, విమాన గోపుర కుంభాభిషేకం, శ్రీపరశురామేశ్వరుడు, శ్రీఆనందవల్లీ అమ్మవారు, పరివార దేవతల మహా కుంభాభిషేకం వేడుకగా జరిగింది. మహా అభిషేకం, దీపారాదన, జయమానోత్సవం, రాత్రి శివపార్వతుల కల్యాణోత్సవం నిర్వహించారు.

అదనపు జిల్లా జడ్జీలు బదిలీలు

తిరుపతి లీగల్‌: ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో వివిధ ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న అదనపు జిల్లా జడ్జిలను బదిలీ చేస్తూ రాష్ట్ర హైకోర్టు గురువారం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. చిత్తూరు మొదటి అదనపు జిల్లా జడ్జి ఎస్‌.రమేష్‌ గుంటూరు 13వ అదనపు జిల్లా జడ్జిగా, తిరుపతి పదో అదనపు జిల్లా జడ్జి టి.రామచంద్రుడు కర్నూలు రాష్ట్ర వక్ఫ్‌ బోర్డు ట్రిబ్యునల్‌ చైర్మన్‌గా, చిత్తూరు 8వ అదనపు జిల్లా జడ్జి సుంకరశ్రీదేవి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు నాల్గవ అదనపు జిల్లా జడ్జిగా, శ్రీకాళహస్తి అదనపు జిల్లా జడ్జి ఎం.శ్రీనివాసులు నాయక్‌ కడప ఫ్యామిలీ కోర్టు జడ్జిగా బదిలీ చేసింది. కడప ఐదో అదనపు జిల్లా జడ్జి ఎస్‌.కృష్ణన్‌కుట్టిని తిరుపతి పదో అదనపు జిల్లా జడ్జిగా, నెల్లూరు నాల్గవ అదనపు జిల్లా జడ్జి కె.శ్రీనివాసరావును చిత్తూరు మొదటి అదనపు జిల్లా జడ్జిగా, చిత్తూరు ఫోక్సో కోర్టు జడ్జి ఎం శంకర్రావును అనంతపురం జిల్లా గుత్తి ఆరో అదనపు జిల్లా జడ్జిగా నియమించింది. అలాగే తిరుపతి ప్రిన్సిపల్‌ సీనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జ్‌ డీ.విజయసారథి రాజును పదోన్నతిపై గుంటూరు ఫ్యామిలీ కోర్టు జడ్జిగా, మదనపల్లి ప్రిన్సిపల్‌ సీనియర్‌ సివిల్‌ జడ్జ్‌ జయలక్ష్మిని విజయవాడ ఫోక్సో కోర్టు జడ్జిగా నియమించింది. బదిలీ అయిన న్యాయమూర్తులు మే ఏడో తేదీ లేపు ఆయా ప్రాంతాల్లో బాధ్యతలు స్వీకరించాలని సూచించింది.

చిన్నారులూ జాగ్రత్త సుమా!

తిరుపతి అర్బన్‌: వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో చిన్నారులూ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. తల్లిదండ్రులూ వారిని ఓ కంట కనిపెట్టాల్సి ఉంది. వేసవి సెలవులు ఇస్తున్నారంటే పిల్లల సంతోషానికి హద్దులు ఉండవు. ఏడాదిపాటు ఎంతో శ్రమించిన విద్యార్థులకు ఆటవిడుపు కోసం సెలవులు అవసరమే. అయితే ఆ సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన బాధ్యత విద్యార్థులతోపాటు తల్లిదండ్రులపై ఉందనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒకటి నుంచి పదో తరగతి వరకు 1.60 లక్షల మంది విద్యార్థులకు శుక్రవారం నుంచి 49 రోజుల పాటు సెలువులు ఉన్నాయి. అయితే పిల్లలు ఈత సరదా కోసం బావులు, కాలువలు, మడుగులు, గుంతల వద్దకు వెళ్ల ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుంటున్నారు. మరోవైపు సెలవుల్లో స్కూటర్లు, సైకిళ్లు నేర్చుకునే నేపథ్యంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. పిల్లలు ఉన్నారు. తల్లిదండ్రుల చెప్పిన మాటలు వింటూ ప్రమాదాలకు దూరంగా ఉండడం కోసం విద్యార్థులు క్రమశిక్షణతో ఉండాలని పలువురు నిపుణులు ఉంటున్నారు.

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 