డివైడర్‌ను ఢీకొన్న కారు

Apr 24 2026 7:26 AM | Updated on Apr 24 2026 7:26 AM

శ్రీకాళహస్తి రూరల్‌: మండలంలోని ఊరందూరు ఫ్లైఓవర్‌ వద్ద ఓ కారు డివైడర్‌ను ఢీకొన్న సంఘటన గురువారం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఎస్పీఎస్‌ఆర్‌ నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఓ కారు ప్రయాణికులతో తిరుపతికి బయలుదేరింది. మార్గం మధ్యలోని పూతలపట్టు–నాయుడుపేట నూతన హైవేలో ఉన్న శ్రీకాళహస్తి మండలం ఊరందూరు ఫ్లైఓవర్‌పై వద్ద అదుపుతప్పి డివైడర్‌పైకి దూసుకెళ్లింది. డ్రైవర్‌ చాకచక్యంగా వాహనాన్ని ఆపి వేశాడు. దీంతో వాహనంలో ఉన్న ఆరుగురు ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

ప్రతి అంశానికి

ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి

తిరుపతి అర్బన్‌: ఆయా విభాగాలకు సంబంధించి అధికారులు తమ పరిధిలోని ప్రతి అంశానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతోపాటు అభివృద్ధి చూపాలని కలెక్టర్‌ ఎస్‌. వెంకటేశ్వర్‌ ఆదేశించారు. గురువారం ఆయన కలెక్టరేట్‌లో అధికారులతో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రధానంగా 22ఏ తొలగింపు కేసులు, రీసర్వే, పట్టాదారుపాస్‌ పుస్తకాల పంపిణీ, సాలిడ్‌ అండ్‌ అర్బన్‌ వెస్ట్‌ యూనిట్ల కోసం భూసేకరణ, ప్రాజెక్టు జలధార అంశాలపై ప్రతి వారం పురోగతి చూపాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి ఆర్డీఓలు రామ్మోహన్‌, భానుప్రకాష్‌, డిప్యూటీ కలెక్టర్‌ గీతాంజలి, పంచాయతీ రాజ్‌ ఎస్‌ఈ మధు, డీఆర్‌డీఏ పీడీ శోభనబాబు, ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్‌ జిల్లా అధికారి నరేంద్ర , సర్వే జిల్లా అధికారి అరుణ్‌కుమార్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

వ్యభిచార కేంద్రంపై

పోలీసుల దాడి

తిరుపతి క్రైం : నగరంలోని అలిపిరి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఉన్న సత్యనారాయణపురంలో వ్యభిచార గృహంపై పోలీసులు గురువారం ఉదయం దాడులు చేశారు. అలిపిరి సీఐ రామకిషోర్‌ కథనం మేరకు.. సత్యనారాయణపురంలో వ్యభిచార కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయన్న పోలీసులకు విశ్వసనీయ సమాచారం అందింది. దీనిపై స్పందించిన పోలీసులు దాడులు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఒక మహిళతో పాటు ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అక్కడ ఉన్న ఒక బాలికను రక్షించి, వైద్య పరీక్షల కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. సంఘటన స్థలంలో నగదు, ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై అలిపిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

