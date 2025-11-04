 దేవాలయాలపై రాజకీయమా? | - | Sakshi
Nov 4 2025 7:50 AM

రామచంద్రాపురం మండలం రేఖలచేనులో శివాలయం కూల్చివేత ఉత్తర్వులపై భక్తులు మండిపడుతున్నారు.
ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంటలకు నష్టం వాటిల్లితే పరిహారం చెల్లించడానికి అమలు చేసిన ఫసల్‌ బీమా రైతులను ఆదుకోవడం లేదు. కూటమి సర్కారు గద్దెనెక్కిన తరువాత మూడు సీజన్లలో అన్నదాతకు నష్టపరిహారం అందని ద్రాక్షగా మారింది. సర్కారు ప్రీమియం చెల్లించకపోవడం.. రైతులే ప్రీమియం చెల్లించినా కొత్త నిబంధనలు విధించడంతో మట్టిమనిషికి పుట్టెడు దుఖఃం మిగులుతోంది. నేడు ఫసల్‌ బీమాలో పసలేకుండా పోయిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

మంగళవారం శ్రీ 4 శ్రీ నవంబర్‌ శ్రీ 2025

వేరుశనగ పంట

గాలికి వదిలేసింది

కూటమి ప్రభుత్వం రైతుల బాగోగులను గాలికి వదిలేసింది. నష్టం వస్తే గట్టెక్కడానికి ఉన్న మార్గం పంటలకు బీమా చేయడం. గత వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో ప్రభుత్వమే మా తరఫున బీమా ప్రీమియం చెల్లించేది. పంటలు నష్టపోతే మా ఖాతాల్లోకి పరిహారం నగదు జమ చేసేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం బీమా ప్రీమియం చెల్లించడం లేదు. మేం ప్రీమియం కట్టినా నష్టపరిహారం అందించడం లేదు. – ఎన్‌.సుధాకర్‌రెడ్డి,

రామిరెడ్డిగారిఇండ్లు, పాకాల మండలం

పరిహారం శూన్యం

నాకున్న రెండెకరాల్లోవరి సాగు చేశా. మోంథా తుపాన్‌ దెబ్బకు నారుమడి నాశనమైంది. అధికారులు అవగాహన కల్పించకపోవడంతో ఈ–క్రాప్‌ నమోదు చేయించుకోలేదు. దీంతో పరిహారం రాదంటున్నారు. గత ఏడాది నవంబర్‌లో భారీ వర్షాలకు పంట దెబ్బతింది. అప్పట్లో రూ.37 వేలు నష్టపోయా. అయినా ప్రభుత్వం పరిహారం చెల్లించలేదు. అదే వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నష్ట పరిహారంతోపాటు, రెండు బస్తాల విత్తనాలను సైతం అందించారు. – కావలి రమణయ్య,

గొల్లపాళెం, వాకాడు మండలం

తిరుపతి అర్బన్‌ : ఆరుగాలం కష్టించే కర్షకుడిని కూటమి ప్రభుత్వం చిన్నచూపు చూస్తోంది. గత వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో పండుగలా సాగిన సాగును దండగగా మార్చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రతిష్టాత్మక ఫసల్‌ బీమా యోజన పథకం ఫలాలను అన్నదాతకు అందకుండా అడ్డుపడుతోంది. కనీసం ప్రీమియం సైతం చెల్లించకుండా రైతులపై అదనపు భారం మోపి వేధిస్తోంది. అధికారంలోకి వచ్చిన 18 నెలల కాలంలో మూడు సీజన్లు గడచిపోయినా నష్ట పరిహారం అందించలేదు. సర్కారు నిర్లక్ష్యం, అధికారుల బాధ్యతారాహిత్యంతో అన్నదాతలకు నష్ట పరిహారం అందని ద్రాక్షగా మారుతోంది.

బీమాలోనూ కొత్త మెలికలు

రైతులు పంటలకు సంబంధించి బీమాకు ప్రీమియం కట్టినా.. ఈకేవైసీ చేయించుకోకుంటే వారికి నష్టపరిహారం ఇవ్వమని ప్రభుత్వం తేల్చిచెప్పేసింది. అంతేకాదు ఒక్కో పంటకు ఒక్కో నిబంధనలు పెట్టింది. వరి పంటకు గ్రామాన్ని యూనిట్‌గా తీసుకున్నారు. వేరుశెనగ పంటకు మండలాన్ని యూనిట్‌గా తీసుకున్నారు. మామిడికి జిల్లాను యూనిట్‌గా తీసుకున్నారు. దీంతో రైతులు కూడా బీమా నగదు కట్టినా, నష్టం వాటిల్లినా కూటమి పాలనలో ఇచ్చేది ఉండదనే నిర్ధారణకు వచ్చారు.

పట్టించుకునేవారేరీ?

గత వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో వ్యవసాయ సీజన్‌కు ప్రారంభం ముందే రైతులందరికీ ప్రభుత్వమే బీమా ప్రీమియం కట్టేది. దీంతో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పుడు తక్షణమే పరిహారం అందేది. ఈ ప్రభుత్వంలో రైతులను పట్టించుకునేవారే లేరు. రైతులనే బీమా ప్రీమియం కట్టుకోవాలని చెప్పారు. ఈ విషయంపై ఎవరికీ అవగాహన కల్పించలేదు. దీంతో సకాలంలో రైతులు ప్రీమియం కట్టుకోలేకపోయారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి పరిహారం అందలేదు.

– కృష్ణారెడ్డి, బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ

నట్టేట ముంచింది

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతులను నట్టేట ముంచింది. ముందుగా రైతు భరోసా కేంద్రాలను నిర్వీర్యం చేసి, పంటల సాగుకు సకాలంలో సలహాలు అందకుండా అడ్డుపడింది. ఇదే సమయంలో బీమా ప్రీమియం భారం కూడా రైతులపైనే వేసింది. ఇప్పుడేమో ఇన్‌పుట్‌ సబ్సిటీ పొందిన రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు చేయమని మెలిక పెడుతోంది. వర్షాలకు పంట నష్టపోతే పరిహారం ఇచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు.

– శంకర్‌రెడ్డి, గురవరాజుపల్లె, రేణిగుంట మండలం

చిన్నచూపు చూస్తున్నారు

కూటమి ప్రభుత్వం రైతులను చిన్నచూపు చూస్తోంది. గతంలో ప్రభుత్వమే బీమా ప్రీమియం చెల్లించేది. ఇప్పుడు మేమే కట్టుకోవాలనే విషయం తెలియదు. అధికారులు ఎవరూ మాకు చెప్పలేదు. దీంతో నేను ఈ–క్రాప్‌ చేయించలేదు. ప్రీమియం కట్టలేదు. ఈ వర్షాలకు 11 ఎకరాల్లో పంట మొత్తం పోయింది. నష్ట పరిహారం రాదంటున్నారు. తడిచిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలంటే కొత్త మెలికలు పెడుతున్నారు. ఇదేం ప్రభుత్వమో మాకు అర్థం కావడం లేదు.

– మధుసూదన్‌రెడ్డి, అమ్మపాళెం, శ్రీకాళహస్తి మండలం

పంట బీమా ప్రీమియం చెల్లించని ప్రభుత్వం

కూటమి సర్కారిలా..

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులకు ఫసల్‌ బీమా(పంట బీమా) ప్రీమియం చెల్లించడం కుదరదని తేల్చిచెప్పేసింది. రైతులే ప్రీమియం కట్టుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. దీంతో వరి ఎకరాకు రూ.630, వేరుశెనగ ఎకరాకు రూ.450, మామిడి ఎకరాకు రూ.1,750 ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన దుస్థితి రైతులకు దాపురించింది. ప్రీమియం కట్టే ఆర్థిక స్తోమత లేక చాలామంది రైతులు బీమా సౌకర్యం పొందలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. వరికి సంబంధించి కేవలం 3.23 శాతం మంది, వేరుశెనగకు 1.12శాతం , మామిడి పంటకు కేవలం ఒక శాతం మంది రైతులు మాత్రమే బీమా కట్టారు. 2024 ఖరీఫ్‌, 2024–25లో రబీ, ఖరీఫ్‌ సీజన్లు గడిచాయి. మళ్లీ రబీ సీజన్‌ మొదలైంది. అయినా ఇప్పటివరకు ఒక రైతుకు కూడా నష్ట పరిహారం ఇవ్వలేదు. దీనిపై ప్రశ్నిస్తే ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా జాబితా రాలేదని అధికారులు తెగేసి చెబుతున్నారు.

గత వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో ఇలా..

ప్రకృతివైపరీత్యాలతో పంటలు దెబ్బతిని, రైతులు నష్టపోతున్నారని గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఆ మేరకు 2022 నుంచి ఫసల్‌ బీమా ప్రీమియం సొమ్మును రైతుల తరఫున ప్రభుత్వమే కంపెనీలకు చెల్లించే విశిష్ట కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వరి, వేరుశెనగతోపాటు 12 రకాల పంటలకు ఫసల్‌ బీమా వర్తింప జేసింది. దీంతో పంట నష్టపోతే వెంటనే పరిహారం ముట్టింది.

