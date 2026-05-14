మహిళ దారుణ హత్య

పాలకుర్తి: పెద్దపల్లి జిల్లా పాలకుర్తి మండలం పుట్నూర్ గ్రామంలో మహిళ దారుణహత్యకు గురైంది. బుధవారం వేకువజామున వెలుగుచూసిన ఈ ఘటన జిల్లావ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించింది. బసంత్నగర్ ఎస్సై నూతి శ్రీధర్ వివరాల ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన బౌతు సుమలత(38) గ్రామంలో మేకలు కాస్తూ జీవనం సాగిస్తోంది. ఇంకా వివాహం కాలేదు. ఈమె సోదరులు ఎన్టీపీసీ, గోదావరిఖనిలో ఉంటున్నారు. తండ్రి పక్షవాతంతో మంచానికే పరిమితం కాగా.. అన్నీ తానై చూసుకుంటోంది. మంగళవారం రాత్రి మంచంపై నిద్రిస్తున్న సుమలతను పదునైన ఆయుధంతో గొంతుకోసి హత్య చేశారు.
ఇంటికి తలుపులు లేకపోవడంతో నేరుగా వెళ్లి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. బుధవారం ఉదయం జనగణన సర్వే కోసం వచ్చిన ఓ ఉపాధ్యాయుడు సుమలత మంచంలో రక్తపు మడుగులో ఉండడాన్ని గమనించి, గట్టిగా కేకలు వేశాడు. స్థానికులు పరుగున వచ్చి చూసి బసంత్నగర్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే తన సిబ్బందితో కలిసి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఎస్సై శ్రీధర్ ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు.
పెద్దపల్లి డీసీపీ రాంరెడ్డి, ఇన్చార్జి ఏసీపీ రమేశ్, పెద్దపల్లి సీఐ ప్రవీణ్కుమార్ సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించారు. స్థానికులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. పెద్దపల్లి నుండి క్లూస్టీం, జాగీలంను రప్పించి ఆధారాలు సేకరించారు. మృతురాలితో గ్రామానికి చెందిన వేల్పుల స్వామి అనే వ్యక్తి సాన్నిహిత్యంగా ఉండేవాడని, కొంతకాలంగా పెళ్లి చేసుకుంటానని వెంటపడుతున్నాడని, సుమలత హత్యలో స్వామి ప్రమేయం ఉంటుందని మృతురాలి సోదరుడు బౌతు శ్రీనివాస్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.