గచ్చిబౌలి సైకిల్ ట్రాక్ దగ్గర యువతికి వేధింపులు..!

హైదరాబాద్: సైకిల్ ట్రాక్పై జాగింగ్ చేస్తున్న ఓ యువతితో ఓ యువకుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో ఆ యువతి అతనిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయటంతో వైరల్ అయ్యింది. సోమవారం ఉదయం 6 గంటల సమయంలో ఓ యువతి సైకిల్ ట్రాక్పై నార్సింగి నుంచి జాగింగ్ చేస్తూ మంచిరేవుల వరకు వెళ్లింది.
సైకిల్ ట్రాక్పై ఓ యువకుడు అసభ్య చర్యలకు పాల్పడి వెళ్లిపోయాడు. ఆ తరువాత యువతి అతనిని వీడియోతీసి పలు ప్రశ్నలను సంధించింది. సైకిల్ ట్రాక్పై మహిళలకు రక్షణలేదని పేర్కొంది. ఈ సంఘటనకు పోలీసులు స్పందించారు. నార్సింగి పోలీసులు యువతి చిరునామా కనుక్కుని రాత్రి ఫిర్యాదు తీసుకున్నామని తెలిపారు. సైకిల్ట్రాక్పై భద్రతను పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవటంతో పాటు నిందితుడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని నార్సింగి అడ్మిన్ ఎస్ఐ సుఖేందర్రెడ్డి తెలిపారు.