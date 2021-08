కాపాడింది ప్రాణం మాత్రమే కాదు.. ఆ ఇంటికి వెలుగు: వైరల్‌ వీడియో

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణలోని సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఓ మహిళను రైల్వే కానిస్టేబుల్ కోచ్, ప్లాట్‌ఫారమ్ మధ్య పడకుండా కాపాడారు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా తెగ వైరలవుతోంది. 32 సెకన్ల నిడివి గల వీడియోలో.. ఓ ప్రయాణికురాలు కదులుతున్న రైలు ఎక్కడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే పట్టుతప్పి ఆమె కిందపడి రైలు, ప్లాట్‌ఫారమ్ స్థలం మధ్య ఇరుక్కుపోయింది. ఇది గమనించిన ఆర్‌పీఎఫ్‌ సిబ్బంది వెంటనే ఆమెను రక్షించి ప్రాణాలను కాపాడారు.

తర్వాత ఆమె లేచి నెమ్మదిగా ఇతరుల సహాయంతో వెళ్లిపోతుంది. ఈ వీడియోను శనివారం రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సోషల్‌ మీడియాలో... జీవితం ఓ బాలీవుడ్ సినిమా దృశ్యం లాంటిది కాదు. ఇది చాలా విలువైనది. అప్రమత్తమైన ఆర్‌పీఎఫ్‌ సిబ్బంది సకాలంలో చర్య తీసుకున్నందున ఆమె ఈ రోజు ప్రాణాలతో బయట పడింది. కదిలే రైలు ఎక్కవద్దు. అప్రమత్తంగా ఉండండి. సురక్షితంగా ఉండండి! అనే క్యాప్షన్‌తో షేర్‌ చేసింది. ఇక ఆర్‌పీఎఫ్‌ కానిస్టేబుల్‌ ధైర్యాన్ని, సమయ స్ఫూర్తిని ప్రశంసిస్తూ నెటిజన్లు మెచ్చుకుంటున్నారు. ‘‘ అన్నా మీరు కాపాడింది ఓ ప్రాణాన్ని మాత్రమే కాదు.. ఆ ఇంటి వెలుగుని.’’ అంటూ ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తున్నారు.

“Life is not like a scene of a Bollywood film. It is much more precious”

She was lucky to be saved today because of timely action by alert RPF staff. Do not board/de board a moving train.

Stay alert. Stay safe! pic.twitter.com/BuPsexgFyR

