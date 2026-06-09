 60 ఏళ్ల వయసులో జల్సాలు..! స్నేహితుడిని నమ్మించి.. | 60 Year Old Arrested For Duping Friend And Stealing Gold Jewellery In Hyderabad, Check More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

60 ఏళ్ల వయసులో జల్సాలు..! స్నేహితుడిని నమ్మించి..

Jun 9 2026 10:17 AM | Updated on Jun 9 2026 10:33 AM

Crime News Hyderabad Incident Involving A Thief Fleeing With Gold

నమ్మిన స్నేహితుడినే నట్టేట ముంచి..

రిమాండుకు తరలించిన పోలీసులు

బంజారాహిల్స్‌: 60 ఏళ్ళ వయసులో జల్సాలకు అలవాటుపడ్డాడు..పేకాటకు బానిసై అప్పులు చేశాడు.. వాటిని చెల్లించేందుకు నమ్మిన స్నేహితుడినే నట్టేట ముంచి బంగారు నగలతో ఉడాయించాడు. బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నిందితుడిని జూబ్లీహిల్స్‌ పోలీసులు సోమవారం అరెస్ట్‌ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

పోలీసులు తెలిపిన మేరకు.. నిజామాబాద్‌ జిల్లాకు చెందిన చిన్నయ్య అలియాస్‌ రాములు(60) పేకాటకు బానిసై జల్సాలకు అలవాటు పడి అందరి వద్ద అప్పులు చేశాడు. వీటిని తీర్చడానికి మోసాలకు తెగబడ్డాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే అమీర్‌పేట్‌లోని ఓ హాస్టల్‌లో ఉంటూ బస్టాప్‌లలో అపరిచితులను పరిచయం చేసుకొని స్నేహం నటించి వారితో రాకపోకలు సాగిస్తూ వారి కదలికలు గమనిస్తుండేవాడు. 

గచ్చిబౌలికి చెందిన ఆర్‌అండ్‌ బీ రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగి రాజామ్‌ రాజయ్య ప్రకాశ్‌ను ఇలాగే పరిచయం చేసుకొని 62 గ్రాముల బంగారంతో ఉడాయించాడు.   పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్‌ చేసి 57.66 గ్రాముల బంగారంతోపాటు ఒక మొబైల్‌ ఫోన్‌ను రికవరీ చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

# Tag
Crime News
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బాలీవుడ్ బ్యూటీ నేహ కక్కర్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

తన ముద్దుల గారాలపట్టితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి బొబ్బట్ల పండుగ (ఫొటోలు)
photo 3

శారీలో అనసూయ గ్లామర్ చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 4

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో ప్రియాంక మోహన్‌ స్టన్నింగ్‌ స్టిల్స్‌
photo 5

టాలీవుడ్ నటి అభినయ స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు

Video

View all
UK Visa Scam Nandu Family Passport Cancellation 1
Video_icon

నందూస్ ఫ్యామిలీ పరార్ ?

Woman Social Media Reel Showcasing Gold Jewellery In Madhya Pradesh 2
Video_icon

బంగారం చూపెట్టి రీల్స్‌ చేసింది! తెల్లారేసరికి బంగారం మాయం
Shocking Video Tiger Playing With Piglet 3
Video_icon

Shocking Video: పంది మృతదేహంతో ఆడుకుంటున్న పెద్ద పులి..!
One Crore Ex-gratia Must Be Paid 4
Video_icon

శవాలతో బాబు బేరాలు.. కోటి ఎక్స్ గ్రేషియా ఇవ్వాలి
Indias Biggest Victory In Test Cricket History 5
Video_icon

ఆఫ్గాన్ చిత్తు చిత్తు.. టెస్టుల్లో భారత్ కు అతిపెద్ద విజయం
Advertisement
 