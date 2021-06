వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్నాక పాజిటివ్‌: అపోలో జేఎండీ సంగీతారెడ్డి

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: అపోలో జేఎండీ \సంగీతారెడ్డికి కరోనా సోకింది. రెండు డోసుల వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్న తర్వాత కూడా జూన్‌ పదవ తేదిన తాను కోవిడ్‌-19 బారిన పడ్డానని సంగీతారెడ్డి ట్వీట్‌ చేశారు. వ్యా‍క్సిన్‌ తీసుకున్నా.. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా తనకు కరోనా సోకడం షాక్‌కు గురి చేసిందని పేర్కొన్నారు. వ్యాధినిర్ధారణ, చికిత్స రెండూ కీలకమైన అంశాలని తెలిపారు. కరోనా వల్ల విపరీతమైన జ్వరం రావడంతో ఆస్పత్రిలో చేరానని ఆమె తెలిపారు.

అయితే కాక్టెయిల్, రీజెనెరాన్ థెరపీద్వారా కోలుకుంటున్నానన్నారు. వ్యాక్సిన్‌ కరోనాను అడ్డుకోలేదు...కానీ వైరస్‌ ప్రభావం తీవ్రం కాకుండా నిరోధిస్తుందని సంగీతారెడ్డి తెలిపారు. అంdదుల్ల వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్న తర్వాత కూడా జాగ్రత్తలు మరవొద్దు అని ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ సందర్బంగా తనకు అండగా నిలిచిన డాక్టర్లు, నర్సులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

After 500 days of dodging #COVID19 I tested +VE on June10th My initial reaction was of shock & dismay - Why me? I was careful & #vaccinated

Hospitalized with high fever I took the cocktail #Regeneron therapy within the early window period & it has made a dramatic difference (1/2) pic.twitter.com/Qybrl61CUQ

— Dr. Sangita Reddy (@drsangitareddy) June 14, 2021