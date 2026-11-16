తమిళసినిమా: రంగోళి చిత్రంతో 2023లో దర్శకుడిగా పరిచయం అయిన వాలీ మోహన్ దాస్ తొలి చిత్రంతోనే ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఆ తరువాత మలయాళ నటుడు షేన్నిగం, నిహారిక కొనెదల జంటగా నటించిన మెడ్రాస్కారన్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. కాగా తాజా తన మూడవ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు .ఈ చిత్రం ద్వారా ఆయన నిర్మాతగానూ అవతారమెత్తడం విశేషం. ఇండియన్ ఫిలింస్ కంపెని పతాకంపై ఈయన నిర్మించి దర్శకత్వం వమిస్తున్నర ఈ చిత్రానికి శ్రీ సుమనోహర ప్రొడక్షన్స్, గ్రాటిట్యూడ్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలు భాగస్వామ్యం పంచుకుంటున్నాయి. కాగా నటుడు తేజయ్ అరుణాచలం, దివిజా ప్రభాకర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ఇటీవల ప్రారంభం అయ్యి మొదటి సెడ్యూల్ను జరుపుకుంటోందని యూనిట్ వర్గాలు మీడియాకు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఇది అన్ని వర్గాలను అలరించే ఎంటర్టెయిన్మెంట్ అంశాలతో చక్కని కుటుంబ కథా చిత్రంగా ఉంటుందని తెలిపారు. చిత్రానికి శ్యామ్ సీఎస్ సంగీతాన్ని, ఆర్థర్ ఏ.నెల్సన్ ఛాయాగ్రహణం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కథను వాలీ మోహన్దాస్, ఉమర్.ఎస్ రాశారు. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్తో పాటు మరిన్ని వివరాలను వరుసగా వెల్లడించనున్నట్లు యూనిట్ వర్గాలు తెలిపారు.