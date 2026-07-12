 అర్జున్‌దాస్‌ సూపర్‌ హీరో | - | Sakshi
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అర్జున్‌దాస్‌ సూపర్‌ హీరో

Jul 12 2026 1:53 AM | Updated on Jul 12 2026 1:53 AM

అర్జున్‌దాస్‌ సూపర్‌ హీరో

తమిళసినిమా: ప్రతి నాయకుడిగా ఆకట్టుకుని, ఆ తర్వాత కథానాయకుడిగా అవతారమెత్తి వైవిధ్య భరిత కథా చిత్రాలను ఎంపిక చేసుకుని నటిస్తున్న నటుడు అర్జున్‌ దాస్‌. ఈయన ఇటీవల హీరోగా నటించిన కాన్‌ సిటీ ఇటీవల విడుదలై ప్రేక్షకుల మధ్య మంచి ఆదరణను పొందింది. కాగా తాజాగా సూపర్‌ హీరో అనే చిత్రంలో కథానాయకుడుగా నటిస్తున్నారు. ఇందులో ఆయనకు జంటగా నటి తేజు అశ్విని నటిస్తుండగా, డానన్స్‌ మాస్టర్‌ శాండీ ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్నారు. పార్కింగ్‌ చిత్రంతో జాతీయ అవార్డును అందుకున్న నిర్మాత కె ఎస్‌ శినీష్‌ తన సోల్జర్స్‌ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీ పతాకంపై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రెడాక్టెడ్‌ స్టూడియోస్‌ సంస్థ అధినేత షాంజన్‌ .జీ సహా నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కాగా ఈ చిత్రం ద్వారా విగ్నేష్‌ వేణుగోపాల్‌ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు ఈయన బలూన్‌ చిత్రానికి కేఎస్‌ శినీష్‌ వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా పని చేశారన్నది గమనార్హం. ఈ చిత్రానికి హే శ్యామ్‌ అబ్దుల్‌ వహాబ్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. దీంతో ఈ చిత్రంపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది కాగా ఇప్పటికే ఈ చిత్ర ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ ను విడుదల చేయగా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించిందని, తాజాగా రెండో పోస్టర్‌ను విడుదల చేసినట్లు చిత్ర వర్గాలు పేర్కొన్నారు. ఈ చిత్రం సంబంధించిన విడుదల తేదీ తదితర మరిన్ని వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడించన్నట్లు యూనిట్‌ సభ్యులు చెప్పారు.

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