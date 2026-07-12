అంబత్తూరులో రాస్తారోకో

తిరువొత్తియూరు: అంబత్తూరు సమీపంలోని ఓరగాడమ్, పుళల్ సరస్సు ప్రాంతంలో 100కు పైగా నివాస గహాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో గత కొద్ది రోజులుగా సరఫరా అవుతున్న మంచినీరు మురికిగా, తీవ్రమైన దుర్వాసనతో వస్తోంది. దీనిపై సంబంధిత మంచినీటి బోర్డు అధికారులకు పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా, వారు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఆగ్రహం చెందిన ఆ ప్రాంత మహిళలతో సహా వందలాది మంది ప్రజలు, శుక్రవారం సాయంత్రం ఖాళీ బిందెలతో ఓరగాడమ్ ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ బస్సును అడ్డుకుని రాస్తారోకో నిర్వహించారు. సమాచారం అందుకున్న పూదూర్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మంచినీటి సమస్యను పరిష్కరించడానికి తక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం, సంబంధిత మంచినీటి బోర్డు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేసి ప్రజలందరూ అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయారు.
వేలూరు: ఆంధ్ర రాష్ట్రం తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరిలోని ఏకే కాలనీ ప్రాంతానికి చెందిన ధనప్రకాష్ రెడ్డి కుమారుడు కొత్తపల్లి హేమనాథ్ రెడ్డి(22) తిరుపత్తూరులోని మెడికల్ దుకాణంలో పనిచేస్తున్నాడు. ఈనెల 8వ తేదీన బైకులో తిరుపతికి వెళ్తు సమయంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయాలు కావడంతో అతని తల్లిదండ్రులు వేలూరు సీఎంసీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం చేర్పించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ హేమనాథ్రెడ్డి బ్రెయిన్ డెడ్ అయినట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు. దీంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు హేమనాథ్రెడ్డి అవయవాలను దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. దీంతో అతని గుండె చైన్నె ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి, ఒక కిడ్నీ వేలూరు రాణిపేటలోని సీఎంసీ ఆసుపత్రికి, కల్లు వేలూరు సీఎంసి ఆసుపత్రికి దానంగా అందజేసినట్లు వేలూరు సీఎంసీ ఆసుపత్రి నిర్వాహకులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.