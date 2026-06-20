డీఎంకే పాలనలో వ్యవస్థల నిర్వీర్యం

సాక్షి, చైన్నె: తమిళనాడులో ప్రస్తుతం తలెత్తుతున్న శాంతిభద్రతల సమస్యలకు, డ్రగ్స్ రవాణాకు గత ఐదేళ్ల డీఎంకే ప్రభుత్వ పతన పాలనే పూర్తి కారణమని విద్యా, సమాచార శాఖ మంత్రి రాజ్ మోహన్ తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తారు. డీఎంకే హయాంలో వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం కావడం వల్లే ఈ దుస్థితి ఏర్పడిందని, తాము అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే వీటిని అణచివేసేందుకు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల క్షీణతపై ప్రతిక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలకు సోమవారం మంత్రి రాజ్ మోహన్ గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
గత ప్రభుత్వ వైఫల్యం
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కనిపిస్తున్న డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ గానీ, అసాంఘిక శక్తుల కదలికలు కానీ రాత్రికి రాత్రి పుట్టుకొచ్చినవి కావని, గత ఐదేళ్ల డీఎంకే పాలనలో వీటికి లభించిన స్వేచ్ఛ, రాజకీయ అండదండలే అని ధ్వజమెత్తారు. ఆ పాపాలను ఇప్పుడు తమ ప్రభుత్వంపై రుద్దాలని చూడటం హాస్యాస్పదందగా ఉందన్నారు. సీఎం విజయ్ నాయకత్వంలోని తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఎక్కడ తప్పు జరిగినా పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి నిందితులను జైలుకు పంపుతున్నారని తెలిపారు. కేవలం జూన్ మొదటి రెండు వారాల్లోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 473 డ్రగ్స్ సంబంధిత కేసులు నమోదు చేసి, 672 మందికి పైగా స్మగ్లర్లను, అసాంఘిక శక్తులను అరెస్ట్ చేశామని మంత్రి వెల్లడించారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా 4,000 మందికి పైగా రౌడీషీటర్లను, సమాజ విరోధులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
రైతుల సమస్యలపైనా స్పష్టత
ఈ సందర్భంగా రైతుల సంఘాల ప్రతినిధులు, రైతు నాయకులు లేవనెత్తిన కొన్ని డిమాండ్లపై కూడా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆదుకోవడానికి, రైతుల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, రుణాల రద్దు మరియు పంట నష్టపరిహారం వంటి అంశాలపై త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రితో చర్చించి సానుకూల నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.